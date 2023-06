Le chalet du parc Saint-Victor accueillera un organisme de services sociaux

Le chalet du parc Saint-Victor, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), sera rénové et agrandit d’ici 2025, afin d’y héberger L’Antre-Jeunes, un organisme offrant des services sociaux aux jeunes de Mercier-Est.

Construit en 1970, le chalet du parc Saint-Victor n’a pas été rénové depuis plus de 50 ans, et se trouve dans un état délabré. «L’état du chalet tire l’ambiance du parc vers le bas. Nous avons besoin de prendre soin des infrastructures du quartier, pour le rendre plus vivant et agréable», explique Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM.

Selon lui, la vétusté du bâtiment encouragerait le vandalisme, que l’on peut remarquer sur certaines parois du chalet, et renforcerait le sentiment d’insécurité des résidents du quartier.

Intérieur du chalet. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Toilettes du chalet. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Vandalisme sur le chalet. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Verrière du chalet. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Les vestiaires et les toilettes du chalet sont encore utilisés aujourd’hui, mais l’Arrondissement aimerait rendre le chalet plus fonctionnel et accueillant.

«Nous voulions faire quelque chose qui a du sens avec sa rénovation. C’est pourquoi nous allons fournir gratuitement l’espace à l’organisme L’Antre-Jeunes à la suite des travaux, car nous avons besoin d’un pôle d’intervention sociale dans le quartier», affirme M. Lessard-Blais.

L’Antre-Jeunes est un organisme communautaire ayant pour mission d’offrir aux jeunes de l’arrondissement de MHM et à leur entourage des occasions de réussite, des possibilités d’apprentissage et des perspectives de développement de soi. «Nous aidons les jeunes de l’arrondissement à devenir des adultes autonomes et responsables», indique Joelle McNeil Paquet, directrice générale de l’organisme.

Pour ce faire, l’organisme possède deux maisons de jeunes, L’Antre et Le Garage, qui lui permettent de toucher à plusieurs volets d’intervention, comme l’organisation de projets socioéducatifs, ou son programme de travail de rue qui aide les personnes en situation de précarité. C’est la maison de jeunes L’Antre qui déménagera dans le parc en 2025.

«Ce nouveau lieu va faciliter notre recrutement à long terme par sa proximité avec les jeunes du quartier, se réjouit Mme McNeil Paquet. Cela va nous permettre d’augmenter notre visibilité auprès des citoyens, qui peuvent avoir certains préjugés par rapport à notre mission.» Cette dernière explique aussi qu’être situé dans un parc va permettre à l’organisme d’améliorer son volet d’activités physiques, qui, sans espace sportif, est plus difficile à développer.

La rénovation du chalet permettra aussi à l’organisme d’y implanter son studio de musique, une cuisine, une salle de divertissement avec une table de billard ou encore des bureaux. «Nous allons aussi renforcer le pôle de prêt d’équipements sportifs», précise le maire d’arrondissement.

En plus de la rénovation du chalet, l’Arrondissement prévoit l’aménagement de jeux d’eaux autour du bâtiment. Ce sont les élèves de l’école Armand-Lavergne, située à proximité du parc Saint-Victor, qui choisiront le design de ces jeux d’eaux parmi plusieurs options proposées.

«Avec ces deux projets, nous allons améliorer la cohabitation dans le parc et soutenir les besoins sociaux du quartier», conclut Pierre Lessard-Blais.

Les travaux d’agrandissement et de rénovation du chalet, ainsi que ceux des jeux d’eaux, devraient débuter au printemps 2024, pour un investissement total de 5,6 M$ par l’Arrondissement de MHM.