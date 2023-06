Le concours «Embellissons MHM» sera de retour cet été

L’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) lance la 16e édition de son concours annuel Embellissons Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, un concours ayant pour but d’embellir et de verdir le milieu de vie des citoyens de l’arrondissement.

Cette année, trois prix en argent seront remis selon six catégories: Carrés d’arbres, Balcons, Parterres, Commerces et institutions, HLM et Coop et Ruelles vertes. Les prix remis aux gagnants iront de 150$ à 250$, et une mention coup de coeur de 100$ sera également attribuée. Ces prix seront remis à la fin de l’été lors d’un événement organisé.

Le concours Embellissons MHM est une occasion de mettre en valeur celles et ceux qui contribuent à rendre nos quartiers plus verts et accueillants. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM.

En plus de ce concours d’embellissement, l’Arrondissement encourage la population à adopter un carré d’arbre devant leur résidence. «Le carré d’arbre constitue une belle opportunité de jardinage pour celles et ceux qui ne disposent pas d’extérieur et souhaitent mettre les mains dans la terre», peut-on lire sur le site Web de l’Éco-quartier.

1er Prix du concours 2022 dans la catégorie Carrés d’arbres. Photo: YAM, Éco-quartier.

1er Prix du concours 2022 dans la catégorie Balcons. Photo: L’Éco-quartier.

1er Prix du concours 2022 dans la catégorie Parterres. Photo: L’Éco-quartier.

1er Prix du concours 2022 dans la catégorie Commerces et Institutions. Photo: L’Éco-quartier.

1er Prix du concours 2022 dans la catégorie HLM/Coop. Photo: L’Éco-quartier.

1er Prix du concours 2022 dans la catégorie Ruelles Vertes. Photo: L’Éco-quartier.

1e Prix du concours 2022 dans la catégorie Coup de coeur. Photo: L’Éco-quartier.

Les citoyens de MHM peuvent s’inscrire au concours jusqu’au 13 août, que ce soit en ligne, en personne, ou par la poste.