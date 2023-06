Le camp de jour pour planchistes fait son retour au Parc olympique

Le club de skateboard Rollin se joint au Parc olympique pour la seconde année consécutive, offrant un camp de jour sur l’Esplanade du Parc olympique. Les jeunes planchistes de 6 à 16 ans peuvent s’inscrire à des stages hebdomadaires du 26 juin au 25 août. Les activités se dérouleront au planchodrome Vans, dans le secteur 900 de l’Esplanade, près de la rue Sherbrooke.

On séparera les participants en deux groupes en fonction de leur niveau: débutant, intermédiaire ou avancé. Le programme hebdomadaire inclut du skateboard en matinée et des activités artistiques. Des compétitions amicales auront lieu. De plus, les participants pourront profiter des piscines et des gymnases du Centre sportif du Parc olympique.

Si le temps est mauvais, des activités intérieures sont prévues. Celles-ci comprennent du skateboard en intérieur, des jeux vidéo, des jeux de société, et des films de skateboard. D’autres activités supplémentaires dépendront des conditions météo.

La boutique Rollin, une figure de la communauté de skateboard depuis plus de dix ans, organise ce camp. Cette année, elle collabore avec la Fondation du Dr Julien pour offrir 18 places gratuites aux enfants fréquentant cette organisation.