Malgré des arrestations, la boutique de champignons magiques poursuit ses activités

Funguyz, la première boutique illégale de champignons magiques à Montréal, n’a pas perdu de temps pour reprendre ses activités. Malgré sa fermeture le jour même de son ouverture le 11 juillet, le commerce a rouvert dès le lendemain, quoique plus discrètement.

Rouvrir après chaque fermeture, c’est un jeu auquel Funguyz s’est habitué avec ses boutiques de Toronto. Une compétition avec les autorités de celui qui se tannera en premier à laquelle l’entreprise participe depuis son lancement en 2022. Le copropriétaire compte se prêter au même jeu à Montréal, avait-il confirmé à Métro en juin dernier.

En visitant le point de vente au coin Ontario et Papineau, on remarque la disparition des affiches montrant des rendus artistiques de champignons mauves et roses. Les affiches ayant été retirées au moment de la perquisition du 11 juillet par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Des tissus noirs opaques qui les remplacent.

L’apparence extravagante de la boutique Funguyz au moment de son ouverture le 11 juillet.

Photo: Gracieuseté Funguyz

Malgré l’apparence abandonnée que procurent ces tissus, une enseigne lumineuse affiche «Ouvert» entre 11h et 23h. Il suffit ensuite d’ouvrir la porte pour retrouver les mêmes produits qui étaient en vente lors de la journée d’ouverture du commerce issu d’une chaîne torontoise. Chocolats ou jujubes à la psilocybine – l’ingrédient actif des champignons magiques -, des champignons magiques entiers et même des vapoteuses de DMT, un puissant psychédélique.

«On se montre moins. Ça va se calmer, le temps qu’ils commencent à nous oublier un peu», partage un caissier sur place. On pourrait retrouver les décorations extravagantes qui ornaient la boutique si le SPVM surveille moins les activités de la boutique, prévoit cet employé.

Malgré la perquisition des marchandises et des arrestations multiples, Funguyz maintient son plan initial. À moyen terme, l’entreprise veut lancer de nouvelles boutiques illégales à Montréal et dans les alentours de la métropole.