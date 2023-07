Une course de triporteurs dans Hochelaga samedi

La place Simon-Valois accueillera ce samedi la Course des Glorieux Triporteurs, un évènement rocambolesque qui souhaite rendre hommage à ces bolides emblématiques sillonnant par centaines les rues d’Hochelaga ainsi qu’à leurs conducteurs.

La vitesse des coureurs sera une compétence évaluée lors de cette poursuite motorisée, en plus de l’agilité. Le style et le charisme des participants seront tout aussi important pour la sélection de la personne couronnée gagnante: le spectacle risque d’être haut en couleur.

Des embuches paveront le chemin que devront emprunter les conducteurs sur leur monture. Des obstacles, tels que des cônes, et des épreuves, comme celle de lancer des balles dans des paniers, entraveront le parcours des compétiteurs. Ils devront également démontrer leur talent à conduire à reculons.

La première et dernière édition de cette course remonte à 2019. Pour ceux et celles qui ne pourront être présent à l’évènement de samedi, pas de problème, une seconde course est organisée le 19 août.