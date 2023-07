Une enseignante à la tête des cadets des Forces armées canadiennes de Montréal-Est

Une enseignante de 5e année à l’École primaire Louis-Dupire, située dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), occupera le poste de coordinatrice de Programme d’activités des cadets (PAC) au site de Montréal-Est pour la période estivale 2023.

Jacqueline Ouellette, plus qu’une enseignante, est également capitaine du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2879 Ypres Montréal-Nord. Elle a joint les cadets en 1975, puis s’est enrôlée comme officier du Cadre des instructeurs de cadets au sein des Forces armées canadiennes en 1980 afin de soutenir le programme. L’une de ses missions personnelles est de faire connaître le concept du PAC à son entourage. Elle a été impliquée sur un site différent chaque été depuis la première édition en 2021.

Je suis fière de pouvoir transmettre le savoir du leadership aux cadets. Capitaine Jacqueline Ouellette.

Le PAC est un modèle d’entrainement qui permet aux cadets de participer à des activités d’entrainement durant l’été, pour une durée variant de 5 à 10 jours en fonction de leur âge. Le but est de développer leurs diverses compétences au cours de la semaine.

Les principales tâches de la capitaine Ouellette seront de veiller à la sécurité des cadets, de s’occuper de l’administration et de l’instruction des jeunes, et de les superviser. «Le travail des officiers du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) vise à former la jeunesse d’aujourd’hui à devenir les chefs du Canada de demain afin d’honorer la devise du métier pour lequel ils se sont engagés», peut-on lire dans un communiqué du PAC.