Promenade Ontario: piétonne et «en fête» jusqu’au 5 septembre

Les Montréalais et les touristes de passage dans la métropole peuvent à nouveau, cette année, profiter de nombreuses activités et animations déployées dans le cadre de la quatrième piétonnisation estivale de la rue Ontario.

L’axe demeurera réservé aux piétons entre les rues Pie IX et Darling jusqu’au 5 septembre prochain. C’est sous le thème de la fête que les citoyens sont appelés à se rassembler et à se détendre par l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les décors installés cet été s’inspirent d’ailleurs du monde de la fête foraine et présentent des éléments visuels distincts et colorés.

Plusieurs stations offrant des espaces de pique-nique, de jeux ou de détente sont aussi à découvrir, indique Signature design communication, mandaté par l’arrondissement pour mener le projet.

De plus, cette édition 2023 est marquée par plusieurs nouveautés parmi lesquelles figurent un espace familial revisité, des scénettes combinées à un espace photo ou bien encore, la Station Hochelaga, située entre les avenues Bourbonnière et Valois.

Le projet de piétonnisation estivale de la rue Ontario tient également compte des besoins de tous en matière d’accessibilité. «En effet,

l’ensemble des installations est accompagné de rampes d’accès pour laisser la chance à tous d’en profiter», souligne Signature design communication.

L’accent est également mis sur le verdissement et la récupération du mobilier d’une édition à l’autre. Un parcours végétal s’étirant sur toute la longueur de la zone et comportant 250 bacs de plantation attend les visiteurs.

Notons qu’au mois de septembre – tout comme les années précédentes – des plantes seront redistribuées aux résidents du quartier.

La programmation estivale complète de la rue Ontario peut-être consultée en cliquant ici.