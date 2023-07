Des entraves importantes dans le secteur du tunnel cette semaine

L'intersection de l'avenue Souligny et de la rue Honoré-Beaugrand.

Les automobilistes devront prendre leur mal en patience autour du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine la fin de semaine prochaine. L’avenue Souligny sera complètement fermée en direction ouest entre la rue Honoré-Beaugrand et la bretelle de la sortie 4 de l’autoroute 25, du vendredi 4 août à 21h30 au lundi 7 août à 5h.

La fermeture est nécessaire pour permettre la réalisation de travaux de réparation dans l’échangeur Souligny, a indiqué le ministère des Transports lundi, par voie de communiqué.

Fermeture sur l’avenue Souligny. Gracieuseté du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Par ailleurs, des fermetures de nuit auront lieu autour du tunnel cette semaine, afin de permettre divers travaux d’entretien et de bétonnage.

De 20h30 ce soir à demain 5h, la sortie 3 de l’autoroute 25 en direction nord – Rue Notre-Dame/Rue Hochelaga – sera complètement fermée. La rue Curatteau sera également fermée entre les rues Notre-Dame Est et Tellier durant la même période.

De plus, dans les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, entre 20h30 et 5h, la sortie 4 de l’autoroute 25 en direction sud – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier – sera fermée.

Fermeture sur l’A-25. Gracieuseté du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Finalement, de jeudi 21h30 à vendredi 5h, la sortie 90 de l’autoroute 20 en direction ouest – route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P. E. Trudeau – en direction ouest sera fermée.

Fermeture sur l’A-20. Gracieuseté du ministère des Transports et de la Mobilité durable.