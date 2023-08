Un nouveau pont d’étagement au Port de Montréal

Le Port de Montréal a récemment inauguré son nouveau pont d’étagement, situé au-dessus de la rue Notre-Dame Est dans le secteur Viau. Cette réalisation a pour principal objectif de désengorger le réseau routier en déviant près de 1500 camions par jour, augmentant ainsi l’efficacité et la fluidité du transport des marchandises. Les travaux auront duré deux ans.

Cette nouvelle infrastructure offre un lien sans détour entre les terminaux de vrac et les terminaux à conteneurs. Les camions qui quittent le port peuvent désormais se diriger directement vers la rue Dickson, puis vers l’avenue Souligny, en direction de l’autoroute 25, évitant de ce fait la rue Notre-Dame. L’initiative réduit également les nuisances pour les résidents de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Des initiatives telles que l’intégration de verre recyclé dans des éléments de béton, une gestion efficace des eaux de pluie et un éclairage respectueux des normes de protection du ciel étoilé ont été prises en compte dans la réalisation du projet. De plus, en vue d’une intégration harmonieuse, l’APM a organisé trois consultations publiques tout au long du projet afin de répondre aux préoccupations des communautés voisines et d’assurer son bon développement.

Pour ce qui est du financement, la construction du pont, qui a débuté en juin 2021, représente un investissement total de 47,8 M$. Le gouvernement du Québec a apporté une contribution financière de 6,7 M$, et le gouvernement fédéral a également soutenu le projet en fournissant une somme de 7,7 M$ dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

D’ici la fin de l’été sont prévus une intégration architecturale, un aménagement paysager et une collaboration avec la Fondation Molinari pour intégrer une composante artistique au projet.