IRRADIUM: à la mémoire de l’Institut du radium de Montréal

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve met en lumière son riche patrimoine historique avec la projection participative IRRADIUM: archéologie des mémoires. Cette œuvre, créée par Arthur Guillarme, alias artychot, sera présentée sur la façade de la bibliothèque Maisonneuve du 28 février au 6 mars, en l’honneur du centième anniversaire de l’Institut du radium de Montréal.

Le 28 février, la première de l’œuvre IRRADIUM sera un événement phare de la Nuit blanche du festival Montréal en Lumière. De 17h30 à 23h, les visiteurs pourront assister à un vernissage enrichi d’activités festives et éducatives. Parmi celles-ci, des heures du conte, des ateliers de dessin et de maquillage, une visite guidée de la bibliothèque, ainsi qu’un atelier Lumière et laser animé par les Neurones atomiques.

Une conférence sur les 100 ans de l’Institut du radium de Montréal, organisée par l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (AHMHM), complétera cette journée spéciale. Les familles pourront également profiter d’animations ludiques et de chocolat chaud offert par le Chic Resto Pop.

Un hommage à l’histoire locale

Le choix du nom IRRADIUM pour cette œuvre interactive n’est pas anodin. Il rend hommage à l’Institut du radium, premier centre de recherche et de traitement du cancer au Québec. L’Institut a occupé le bâtiment de la bibliothèque Maisonneuve de 1926 à 1967. L’œuvre vise à illuminer la façade de la bibliothèque tout en soulignant l’importance historique de cet édifice dans le patrimoine de l’Ancienne-Cité-de-Maisonneuve, classée site patrimonial en 2022.

IRRADIUM: archéologie des mémoires est le fruit d’un projet de médiation culturelle en littératie numérique dirigé par Arthur Guillarme. À travers cinq ateliers de médiation, les citoyens ont été invités à partager leurs souvenirs du quartier Hochelaga. Ces contributions ont nourri l’artiste pour la création de cette projection participative de mapping vidéo. L’œuvre explore l’histoire industrielle et ouvrière d’Hochelaga, les trajectoires personnelles et familiales, ainsi que les récits de migration et de solidarité de voisinage.

Deux expositions complémentaires sont également prévues à la bibliothèque Maisonneuve. Du 16 février au 31 mai, l’exposition 100 ans de l’Institut du radium à Maisonneuve permettra au public de découvrir l’histoire du bâtiment et de l’Institut du radium. Par la suite, du 31 mars au 26 juillet, l’exposition Lueur d’espoir? L’Institut du radium de Montréal contre le cancer présentée par l’AHMHM et le MEM – Centre des mémoires montréalaises, mettra en lumière la contribution de l’Institut à l’histoire de la médecine moderne au Québec.

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