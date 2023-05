Juillet SHOW: une offre musicale unique à Montréal-Est cet été

Organisé tout le mois de juillet, entre les événements spéciaux de la Fête nationale du Québec le 23 juin et de la Fête du citoyen le 19 août, le Juillet SHOW sera l’occasion pour la population montréalestoise et d’ailleurs de se déplacer au parc de l’Hôtel-de-Ville pour entendre des artistes connus tels que 2Frères ou Laurence Jalbert, et ce, en plein air, tout près du fleuve Saint-Laurent.

En plus de ces spectacles d’envergure prévus les 8 et 22 juillet, quatre autres concerts plus intimes donnés par des artistes comme King Melrose ou la chanteuse jazz montréalestoise Anne Bisson se tiendront tous les jeudis de juillet sous la rotonde derrière l’hôtel de ville. Ainsi, cette nouvelle programmation vient remplir un trou d’activités culturelles ciblé par Montréal-Est.

Un test pour l’avenir

«Le Juillet SHOW est un projet pilote intégré à la programmation estivale culturelle et événementielle de Montréal-Est, explique le directeur des sports, loisirs, culture et vie communautaire pour Montréal-Est, Marc Jalbert. L’objectif de ce projet est de voir l’intérêt de nos citoyens envers des événements musicaux, d’où pourquoi on y est allé le tout pour le tout en planifiant des artistes qui ont du punch et qui sont connus. Ce sera d’ailleurs le même principe pour tous les concerts: des spectacles en plein air, près de l’eau, où les gens pourront apporter leurs chaises de plein air et s’assoir.»

Il souligne que lors de la Fête du citoyen en août 2022, la chanteuse Guylaine Tanguay s’était déplacée à Montréal-Est pour donner un spectacle qui avait rassemblé plus de 800 personnes. Le succès de cet événement a servi d’inspiration pour bonifier une offre musicale qui était déjà intéressante.

2Frères et Laurence Jalbert seront les têtes d’affiche du Juillet SHOW. Photo: Gracieuseté

«On voulait des artistes qui cadrent avec les événements. C’est un peu dans cet esprit qu’on a programmé 2Frères à l’horaire le 8 juillet et Laurence Jalbert le 22 juillet, des artistes vraiment connus qui, on pense, vont attirer des gens. C’est aussi pour cette raison qu’on va aménager une scène et un site plus large pour accueillir plus de monde.»

Dans cette optique, le Juillet SHOW – et la programmation musicale estivale au sens large – se veut un moyen pour Montréal-Est de devenir une référence culturelle dans l’est de l’île de Montréal.

Lors des autres événements, Danny Pouliot jouera en première partie de la Fête nationale du Québec le 23 juin, suivi de France D’Amour en spectacle principal. Pour la Fête du citoyen du 19 août, Montréal-Est a choisi Yelo Melo, par souci «d’avoir un groupe festif qui cadre avec cette fête».

L’équipe de la Direction des sports, loisirs, culture et vie communautaire de Montréal-Est présentait les lieux où se dérouleront les spectacles du Juillet SHOW, incluant la rotonde près de l’Hôtel-de-Ville. Au centre, le directeur, Marc Jalbert, épaulé des agents des services communautaires et des loisirs, Jérémy Vachon et Benoit Laforce. Photo: David Beauchamp, Métro

Une programmation sportive

En plus de la programmation musicale, Montréal-Est organise à nouveau les activités sportives et de mise en forme sous le chapiteau cet été. En collaboration avec le Centre récréatif Édouard-Rivet, des activités sportives telles que la zumba, le yoga ou la danse en ligne se tiendront en présence de professeurs, beau temps, mauvais temps. Ces activités seront gratuites, et le public n’aura pas besoin de s’inscrire avant de se déplacer.

«Les activités sont très appréciées du public, notamment par le lieu sous le chapiteau qui offre une vue intéressante sur le fleuve Saint-Laurent, explique l’agent des services communautaires et des loisirs Jérémy Vachon. Même quand il fait extrêmement chaud, c’est comme si c’était climatisé grâce au vent du bord de l’eau, un élément très apprécié par les citoyens qui viennent faire des activités sportives.»

L’équipe des loisirs précise que des camions de cuisine de rue seront présents le 23 juin et lors des événements musicaux du 8 et du 22 juillet. Un service de bar sera offert les 23 juin, 8 et 22 juillet et lors de la Fête du citoyen du 19 août qui, elle, offrira une épluchette de blé d’Inde au lieu de la cuisine de rue.

Le public peut en apprendre plus sur le Juillet SHOW, sa programmation et les différentes activités estivales de Montréal-Est en consultant sa page Facebook.