Montréal-Est, pour découvrir une communauté tissée serrée

C’est après avoir vendu sa quincaillerie et acquis de nombreux terrains à Pointe-aux-Trembles que Joseph Versailles, prospère commerçant, fondera Montréal-Est en 1910. Son idée: en faire une cité-jardin.

Le premier maire de Montréal-Est misera ensuite sur l’aménagement de vastes espaces verts et sur la mise en place d’infrastructures urbaines. Il acquerra de nouveaux terrains jusqu’en 1916, année où la Ville atteindra sa superficie actuelle.

À cette époque, le conseil de Montréal-Est mettra sur pied une politique permettant d’attirer de nombreuses industries sur le territoire. D’ailleurs, dès 1915, la Queen City Oil, qui sera éventuellement intégrée à Imperial Oil (Esso), s’installera sur le territoire, puis d’autres raffineries et industries pétrochimiques emboîteront le pas.

Les raffineries fermeront cependant presque toutes leurs portes dans les années 1980. La raffinerie de Shell, la dernière en activité sur le territoire, a cessé ses activités en 2010.

En raison d’une loi adoptée en 2000 par le gouvernement du Québec pour réformer l’organisation territoriale, plus de 200 municipalités québécoises, dont Montréal-Est, seront fusionnées et cesseront d’exister en 2002. Montréal-Est sera alors intégrée à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est, au sein de la Ville.

La fusion sera cependant de courte durée. Comme permis dans la nouvelle loi provinciale adoptée en 2003, la population votera en 2004 et Montréal-Est redeviendra une Ville deux ans plus tard, faisant désormais partie de l’Agglomération de Montréal.

Aujourd’hui, Montréal-Est voit grand, très grand. Avec son projet de réaménagement d’un territoire de 23 millions de pieds carrés intitulé Montréal-Est: vision 2050, la Ville prévoit miser dans les prochaines années sur les technologies vertes, la mobilité durable et les infrastructures adaptées aux changements climatiques. Le but? Permettre de créer de nouveaux quartiers résidentiels et de revitaliser un secteur industriel autrefois caractérisé par la présence des nombreuses raffineries «emblématiques» du territoire montréalestois.

Avec la collaboration de David Beauchamp.

Centre récréatif Édouard-Rivet Le Centre récréatif Édouard-Rivet offre des activités sportives, récréatives et culturelles aux résidents de Montréal-Est. Géré par la Société ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT), il comporte des installations tels un gymnase, une piscine ainsi que l’aréna Ralph-Buchanan. Cette patinoire est le point d’attache des Rangers de Montréal-Est, l’équipe de hockey junior AAA de la ville. Le centre accueille également des camps de jour en été et durant la semaine de relâche.

Hôtel de ville L’hôtel de ville de Montréal-Est accueille la mairie de Montréal-Est et certains services aux citoyens. La bibliothèque Micheline-Gagnon est située au 3e étage du bâtiment municipal. Les abonnés peuvent y emprunter gratuitement livres, livres audio, revues et musique (CD). En 1988, un tremblement de terre a causé des dommages importants au recouvrement et à la maçonnerie du bâtiment. Il a dû être démoli et un nouvel hôtel de ville a été construit au même endroit.

Parc de l’Hôtel-de-Ville Derrière la mairie se trouve le parc de l’Hôtel-de-Ville, un long espace de verdure doté de mobilier urbain et de tables à pique-nique. Situé en bordure du fleuve, il s’agit d’un lieu de choix pour se reposer en regardant les bateaux passer. Il s’agit également d’un endroit pour s’activer; le parc est muni d’une piste cyclable, d’un terrain de pétanque et d’un circuit d’exercices sur bancs. Les amoureux d’ornithologie pourraient même y faire des observations intéressantes, car le parc compte un nombre important de nichoirs pour hirondelles bicolores.

Cloches de l’église Saint-Octave Le parc Henri-Leroux a été choisi par la Ville de Montréal-Est pour conserver les anciennes cloches de l’église Saint-Octave. Trois d’entre elles sont montées sur une structure, rappelant le clocher de l’église autrefois situé aux côtés de l’hôtel de ville. L’administration locale a vendu l’église Saint-Octave et son clocher au début de l’année 2016 au promoteur Magma, qui y a depuis construit le complexe immobilier M Montréal-Est.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.