Livre blanc: Montréal-Nord tend la main pour un meilleur soutien

Quelques jours après la parution de l’étude sur le sous-financement de ses organismes nord-montréalais en comparaison avec les autres arrondissements, la Table de quartier de Montréal-Nord a présenté son livre blanc. Ce document se veut un état de situation des défis à surmonter à Montréal-Nord, mais surtout une invitation à contribuer à des projets pour changer les choses.

« Ce soir, c’est un cri du coeur que je vous lance », a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, mercredi lors d’une soirée pour sensibiliser des décideurs à la réalité nord-montréalaise. Il y a été présenté un livre blanc intitulé Oser ensemble le changement. Ce soir, comme mairesse, je vous tends la main pour que vous puissiez embarquer dans ce train, déjà bien en marche, avec nous », a-t-elle ajouté.

« Ce qu’on doit d’abord retenir de ce livre, c’est que Montréal-Nord n’est pas ce qu’on présente dans les médias, souligne le directeur de la Table de quartier et coauteur du livre, Steves Boussiki. C’est toute autre chose. C’est une communauté résiliente qui a fait beaucoup avec très peu de moyens. Mais maintenant, il va falloir qu’elle soit accompagnée. »

Les représentants de plusieurs grandes fondations étaient présents lors de cette soirée.

Être sous le feu des projecteurs

La parution lors de la même semaine de deux documents importants faisant étant des besoins criants de la communauté nord-montréalaise n’était pas une coïncidence. « C’est une séquence qui était planifiée », indique la mairesse.

« C’est un état de situation où il est démontré qu’il y a sous-financement et pour montrer où nous sommes rendus, explique le président du conseil d’administration de la Table de quartier, Jean-Pierre Racette. Maintenant, on vous demande de vous joindre à nous pour un investissement conséquent à long terme. »

Cette invitation est adressée non seulement à de grandes fondations et décideurs importants, mais aussi à n’importe qui voulant améliorer la situation à Montréal-Nord. « On est ouvert à toute contribution, qu’elle soit financière, intellectuelle, morale, ou promotionnelle, affirme Steves Boussiki. On n’a pas de limite ou de cible. »

Une section du livre appelle à « un changement de paradigme » de la part des bailleurs de fonds en « surmontant le dilemme de fragmentation-spécialisation et en optant pour des financements plus flexibles et plus durables à l’innovation sociale à Montréal-Nord. »

Le document de 96 pages a nécessité pas moins de trois années de travail et a fait appel à de multiples collaborateurs. « Le calibre de ce document est très élevé, fait valoir Jean-Pierre Racette. Certaines grandes fondations nous ont demandé ce qu’elles pouvaient faire pour Montréal-Nord, et on ne voulait pas arriver avec un simple PowerPoint. »

Lors de la même soirée ont également été soulignés les 10 ans de la Table de quartier de Montréal-Nord.