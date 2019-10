Une imposante clinique médicale prévue à Montréal-Nord

Une clinique médicale de Montréal-Nord se construira un nouveau chez-soi pour y déménager. Alors qu’il est plus difficile pour Montréal-Nord de convaincre des médecins de venir travailler sur son territoire, de telles installations modernes faciliteront la séduction, selon plusieurs.

La construction s’effectuera sur un terrain à l’intersection des boulevards Léger et Lacordaire. « On parle d’une clinique qui va être très moderne à un coin de rue très bien situé, accessible par les autos et autobus », fait valoir la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

Selon l’arrondissement, cet établissement permettra « d’offrir davantage de services dans un secteur où l’offre de cliniques médicales est déficiente. »

Le projet est imposant. Il sera constitué d’un immeuble de trois étages, ainsi que d’un stationnement au sous-sol. Il est prévu qu’il soit inscrit « complexe médical MTL-Nord » sur celui-ci.

Ce bâtiment est vu comme un point de départ d’une revitalisation du secteur. On pense même que le type architectural donnera le ton pour le développement futur du boulevard Léger.

« C’est un projet qui suit son cours de façon très accélérée, informe la mairesse. On parle d’une construction dès le début du printemps, au dégel. »

Un projet résidentiel de 32 logements était censé voir le jour sur ce même terrain, mais ne s’est finalement pas réalisé.

Pour l’instant, l’information sur le promoteur du projet n’est pas publique. Plus de détails seront dévoilés lors des étapes futures du projet.

Séduire les médecins

À Montréal-Nord, secteur en périphérie par rapport aux quartiers centraux de Montréal, il est plus difficile d’être attrayant pour les médecins.

« On espère que ça aura cet effet d’attraction, explique la mairesse. Il y a beaucoup de travail qui est fait par nous, le CIUSSS et les organismes communautaires pour attirer des médecins et envoyer le message qu’on en veut à Montréal-Nord. Avec ces installations-là, c’est censé aider grandement. »

Même son de cloche au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. « Les locaux et les instruments modernes sont de bons moyens pour attirer et retenir les médecins, comme dans le secteur de Montréal-Nord », indique la conseillère aux relations médias du CIUSSS, Selena Champagne. C’est toujours intéressant pour les médecins de travailler avec des installations neuves. »