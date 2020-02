De réfugié à pair aidant au sein de son école

Un programme récemment récompensé Le programme de pairs aidants de l’école secondaire Calixa-Lavallée ont remporté un prix «Solidaires» de Centraide Grand-Montréal pour souligner la qualité de leur engagement et leur leurs réalisations. Ces jeunes ont notamment contribué à fortement diminuer le taux de décrochage scolaire de l’établissement. Instauré depuis 2005, ce programme regroupe des élèves de l’école de 3e, 4e et 5e secondaire et facilite l’intégration de d’adolescents de 1e secondaire, mais aussi des nouveaux arrivants des classes d’accueil. Il est chapeauté par l’organisme Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord. Ce soutien prend la forme, entre autres, de séances d’aide aux devoirs, d’activités spéciales pour les journées pédagogiques et d’animation dans un local réservé aux pairs aidants et leurs aidés. Le prix met en valeur l’engagement particulier qu’ont su démontrer la cohorte des 28 pairs aidants de l’année scolaire 2017-2018. Le programme a su se démarquer dans la catégorie «Relève» grâce à qualité de son engagement et par ses réalisations au sein d’un organisme communautaire, comme groupe de jeunes de moins de 35 ans. «Ces jeunes [..], malgré leurs propres difficultés (pauvreté, difficultés scolaires, parcours migratoire difficile, réalité familiale particulière, etc.), ont contribué à l’accueil, à l’inclusion et à l’intégration des élèves nouvellement arrivés au secondaire», souligne Centraide dans un communiqué. En 2006, un an après l’instauration des pairs aidants le taux de décrochage de l’école Calixa-Lavallée s’élevait à 60%.