Début des travaux d’ici la fin de l’été sur le pont Pie-IX

La réfection majeure que doit subir le pont Pie-IX, reliant Montréal-Nord et Laval, débutera finalement d’ici la fin de l’été, a appris Métro. Le début des travaux se fera avec plus ou moins un an de retard en raison d’une enquête du Protecteur du citoyen.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) n’a pas voulu s’avancer sur une date précise, mais a indiqué avec certitude que la mise en chantier se fera avant le 22 septembre.

«Le Ministère agit avec diligence pour que débute la réalisation des travaux» -Gilles Payer, porte-parole du MTQ

Le coût du projet de 198,6 M$ ainsi que l’entreprise mandatée pour sa réalisation restent les mêmes, informe le ministère. Ainsi, c’est Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, qui conserve le contrat d’exécution des travaux.

Enquête terminée

Au départ, la réfection majeure du pont Pie-IX devait commencer à la fin de l’été 2019. Les dalles de béton et les poutres d’acier, datant de la construction du pont en 1967 et 1971, doivent être remplacées.

Or, une intervention du Protecteur du citoyen avait fait suspendre les travaux.

Selon des informations rapportées par Radio-Canada, un lanceur d’alerte avait contacté le Protecteur du citoyen pour lui faire part d’une crainte majeure pour la sécurité du public en raison d’une possible surcharge de la structure liée à l’élargissement du tablier. Pour faire enquête, le Protecteur du citoyen a fait appel à des ingénieurs indépendants.

«En mars 2020, au terme d’une enquête, le Protecteur du citoyen a conclu que le Ministère et le concepteur ont toutes les informations en main leur permettant de s’assurer de la sécurité du projet de réfection majeure (…) Il a ainsi procédé à la fermeture du dossier», explique Gilles Payer.

SRB: possible décalage

Lors de l’annonce du projet, en mars 2019, la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, avait exprimé que l’objectif était d’arrimer la fin des travaux du SRB avec ceux du pont Pie-IX, soit à l’automne 2022.

Questionné à savoir si le retard d’un an allait compromettre cet objectif, le MTQ a offert une réponse évasive.

«[Le Ministère] continue de travailler en collaboration avec ses partenaires de façon à optimiser les échéanciers et à limiter les répercussions sur leurs projets respectifs, explique Gilles Payer. Compte tenu de l’ampleur de la démarche, Il est toutefois prématuré de se prononcer à ce moment-ci à cet effet.»

Appelée à commenter la nouvelle, la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, s’est dite «heureuse» d’apprendre que les travaux reprendront sous peu.

«Nos citoyens attendent depuis de nombreuses années l’achèvement du carrefour Pie-IX-Henri-Bourassa. Nous souhaitons ardemment que, malgré les retards, ce projet se termine en même temps que celui du SRB.»

Dans le cadre du projet, le pont sera reconfiguré. Un corridor destiné au SRB Pie-IX y sera intégré. Le nouveau tablier du pont Pie-IX comprendra six voies de circulation. Quatre iront en destination de Montréal, incluant la voie du SRB Pie-IX et deux en direction de Laval. Un trottoir sera construit sur le côté ouest et une piste polyvalente raccordée au réseau cyclable sera aménagée du côté est. Un parachèvement du carrefour Henri-Bourassa, à l’intersection du boulevard Pie-IX, sera effectué.

Des travaux importants Dans le cadre du projet, le pont Pie-IX sera reconfiguré. Un corridor destiné au SRB Pie-IX y sera intégré. Le nouveau tablier du pont Pie-IX comprendra six voies de circulation. Quatre iront en destination de Montréal, incluant la voie du SRB Pie-IX et deux en direction de Laval. Un trottoir sera construit sur le côté ouest et une piste polyvalente raccordée au réseau cyclable sera aménagée du côté est. Un parachèvement du carrefour Henri-Bourassa, à l’intersection du boulevard Pie-IX, sera effectué.