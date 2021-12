Jeux vidéo: deux jeunes gagnent un accès aux studios d’Ubisoft

Joël Rivest et Gabriel Dubé accéderont aux studios d’Ubisoft grâce à leur création.

Deux élèves de l’École Henri-Bourassa auront l’occasion d’en apprendre plus sur la création et la mise en marché de jeux vidéo dans les studios d’Ubisoft. C’est que le jeu qu’ils ont créé l’an dernier a remporté des prix pour sa mécanique et son potentiel entrepreneurial.

Gabriel Dubé et Joël Rivest ont conçu Le Temple du temps dans le cadre du programme de création de jeux vidéo de leur école.

Il ne s’agissait pas tout à fait d’une première pour Joël Rivest. Passionné de programmation, il avait déjà créé un jeu par lui-même en suivant un tutoriel l’hiver dernier. «J’avais juste suivi les étapes, un peu comme une recette. Ce n’était pas original», dit-il.

Cette fois-ci, l’expérience a été bien différente. «On a imaginé le jeu de A à Z», résume son coéquipier, Gabriel Dubé.

Ça fait un bout de temps qu’on jouait ensemble et qu’on avait ce rêve de créer notre propre jeu. On a réussi à passer à l’action. Gabriel Dubé, élève de cinquième secondaire à l’école Henri-Bourassa

Mentors

Le duo a été accompagné des mentors de l’organisme Fusion Jeunesse et d’Ubisoft pendant tout le processus.

Au-delà d’apprendre comment créer objets des mouvements sur le logiciel, les deux amis ont dû apprendre à s’entendre. Pas toujours d’accord, ils ont fini par trouver un terrain d’entente grâce à leur complémentarité. «Je suis passionné par la musique, l’art, le son et le bruitage », explique Gabriel. « Moi, c’est plus la programmation et l’art visuel», enchaîne Joël.

Témoin du parcours des deux élèves, leur enseignant, Sébastien Brunet, n’est pas peu fier du résultat. «C’est un très beau jeu. Avec l’évolution des personnages et des plateaux, on le voit que c’est un jeu de qualité.»

Rampe de lancement

À la base, M. Brunet enseigne l’histoire, mais a eu l’idée de créer le programme de jeux vidéo il y a cinq ans pour offrir une activité aux élèves qui n’ont pas nécessairement la fibre sportive ou artistique.

C’est la première fois que des participants remportent le prix Révélation entrepreneuriale de l’année, un prix auquel ont été soumis des projets d’ailleurs au Canada et même de France.

La distinction permettra à Gabriel et Joël d’accéder aux studios d’Ubisoft pour bonifier leur création et le mettre en marché.

Or, les deux élèves ont une autre idée en tête : développer un autre jeu.

Tout le monde a beau avoir été impressionné par Le Temple du temps, eux-mêmes n’en sont pas satisfaits. «Maintenant qu’on a de l’expérience et qu’on va avoir l’aide de professionnels, on veut faire quelque chose de plus complexe», dit Joël.

Ce dernier étudiera en programmation et multimédia au cégep et rêve de devenir directeur artistique. Quant à lui, Gabriel a développé la passion de la programmation pendant le projet et a décidé d’étudier dans ce domaine plutôt qu’en sciences humaines.