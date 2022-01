Vaccination des enfants: Montréal-Nord reste à la traîne

Alors que la rentrée des classes est maintenue au 17 janvier, Montréal-Nord demeure en queue de peloton en matière de vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

L’arrondissement se classe à l’avant-dernier rang en matière de vaccination des enfants, selon les plus récentes données de la santé publique. En date du 4 janvier, un peu plus du tiers des enfants de Montréal-Nord avaient reçu une première dose de vaccin, soit 35,5%, et seulement 3,2% étaient adéquatement vaccinés. Seul l’arrondissement de Saint-Léonard affiche des chiffres plus bas, avec 25,4% des 5 à 11 ans ayant reçu une première dose de vaccin et 3,1% adéquatement vaccinés.

À titre comparatif, la moitié des enfants montréalais avaient reçu leur première dose en date du 4 janvier.

Les experts rappellent l’importance de la vaccination des plus jeunes, alors que 16% des éclosions concerneraient les services de garde à Montréal.

«En ce moment, il y a plus de risques liés à la COVID-19 pour les enfants, même s’ils ne sont pas aussi affectés que les autres groupes d’âges», signale Benoit Barbeau, spécialiste en virologie et professeur en sciences biologiques à l’UQAM.

Progression des cas

Montréal-Nord n’échappe pas à la fulgurante progression des infections dans la province.

Plus de 1700 cas de COVID-19 ont été recensés dans les 14 derniers jours, soit un taux de de 2093 par 100 000 habitants.

L’arrondissement reste le secteur de Montréal le plus touché par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, avec un taux de 15 673,5 cas par 100 000 habitants depuis mars 2020.

Avec la collaboration de David Flotat.