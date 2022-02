Ottawa injecte 1,5 M$ pour prévenir la violence à Montréal-Nord

Ottawa octroie 1,5M$ sur cinq ans ans à Un itinéraire pour tous pour prévenir la violence chez les jeunes de Montréal-Nord. Un financement plus que bienvenu par l’organisme, établi dans le nord-est depuis 2006, qui espère pouvoir intervenir à plus long terme dans les milieux de vie des jeunes.

Dans le cadre du projet Jeunesse en action, Un itinéraire pour tous interviendra auprès des jeunes de 6 à 24 ans et de leur entourage, pour renforcer leur attachement avec la communauté et éviter qu’ils entrent dans le cycle de la violence.

Pour le directeur de l’organisme, Ousseynou Ndiaye, une telle somme permet de voir plus loin qu’un an, chose rare dans le milieu communautaire, où le financement est le plus souvent attribué par projets, à coup de quelques milliers de dollars.

«Ça va nous permettre de penser à plus long terme et d’embaucher des employés à des salaires concurrentiels et de leur fournir l’équipement nécessaire», a-t-il souligné en entrevue après la conférence de presse.

Agir tôt

Un itinéraire pour tous interviendra dans sept milieux de vie: la Maison culturelle et communautaire (MCC), le parc Henri-Bourassa, les écoles primaires et secondaires, mais aussi son local sur la rue Pierre et un nouveau local sur le boulevard Rolland.

Le financement fédéral a permis de financer de A à Z ce nouveau lieu de rencontre pour les jeunes de 18 à 24 ans, dont la programmation débutera pendant la semaine de relâche. M. Ndiaye, espère ainsi offrir un milieu moins formel que la MCC, où les jeunes seront à l’aise de se réunir.

Mais Un Itinéraire pour tous veut aussi agir plus tôt, dès l’âge de 6 ans, en intervenant dans les écoles primaires, mais aussi auprès de la famille des jeunes.

«On peut déjà noter certains signaux d’alarme très jeune. Si on intervient rapidement, on pourrait ne jamais savoir dans l’avenir que ces jeunes auraient pu faire d’autres choix», a expliqué en conférence de presse la directrice adjointe d’Un Itinéraire pour tous, Isabelle Laporte.

Cellule de crise

Le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, affirme être en discussion constante avec les autres paliers gouvernementaux pour trouver les meilleures façons de répondre à la violence. «Nous avons formé une cellule de crise à Montréal-Nord avec les autres élus pour discuter de la situation», a-t-il rappelé.

De ses rencontres avec les organismes communautaires sur le terrain, M. Dubourg retient qu’il faut éviter de saupoudrer le financement entre plusieurs projets. «Il faut choisir des organismes présents sur le terrain, qui font un travail important; c’est ce que nous avons fait avec Un Itinéraire pour tous», a-t-il dit.