Le Plan d’aménagement du Nord-Est porte fruit, selon Christine Black

La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, dresse un bilan de mi-parcours «prometteur» pour le Plan d’aménagement du Nord-Est, une démarche d’urbanisme participatif amorcée en 2017 et qui s’étendra jusqu’en 2027.

L’arrondissement de Montréal-Nord s’est associé avec la Table de quartier de Montréal-Nord pour réaliser le Plan, lui-même issu de consultations faites dans le cadre de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI).

Le comité comprend également Parole d’excluEs, la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal et Un itinéraire pour tous.

«La consultation doit se poursuivre, mais déjà, des projets vitrine ont été réalisés», souligne Mme Black.

Elle mentionne le verdissement de certaines cours arrière, de même que les nouveaux aménagements sur l’avenue Jubinville, l’une des trois rues où de nouveaux conteneurs semi-enfouis ont été installés pour la collecte des déchets, du recyclage et du compostage.

Ces transformations permanentes s’ajoutent à des aménagements temporaires. Les marchés du Nord et la station hivernale du parc Henri-Bourassa sont nés d’une démarche de consultation avec les citoyens, précise la mairesse.

C’est très prometteur. Les gens peuvent le voir, des changements s’opèrent. Des belles réalisations ont été faites. Ce qu’on veut, c’est que les citoyens du Nord-Est puissent rêver. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Ajustements

Malgré la réalisation de ces projets «vitrine», la rédaction du plan en lui-même n’est pas terminée. Mme Black espère toutefois qu’il sera déposé au conseil d’arrondissement cette année.

Il servira en quelque sorte de plan directeur du Nord-Est, l’un des secteurs les plus défavorisés de la métropole.

La mairesse indique que les citoyens sont impliqués à chaque étape, ce qui permet des ajustements aux aménagements s’il y a lieu. «Au départ, on avait installé un marché du Nord au parc Henri-Bourassa et les gens ne se rendaient pas jusque-là alors, on a ajusté le tir», illustre la mairesse.

Suite des choses

Outre le plan en lui-même, plusieurs projets sont prévus pour cette année et les suivantes.

Après la station hivernale, les jeunes des ateliers du Lab design verront se réaliser le nouvel aménagement qu’ils ont imaginé pour l’entrée de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.

Des bacs à plantations seront par ailleurs installés à l’espace Villeneuve, un parc aménagé dans la foulée du plan à l’angle de la rue Villeneuve et du boulevard Langelier.

Dans les prochaines années, ce sera au tour des avenues Matte et Lapierre de subir une transformation complète, comme cela a été le cas pour l’avenue Jubinville l’été dernier.