Les travailleurs de rue du Nord-Est se concertent pour prévenir la violence

Face à la multiplication des événements impliquant des armes à feu dans le nord-est de Montréal, les travailleurs de rue de différents quartiers ont décidé de se concerter pour améliorer leurs pratiques et agir de façon commune auprès des jeunes.

Travailleur de rue au Café-Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord depuis 17 ans, Roberson Berlus connaît bien les jeunes et les enjeux du quartier.

Mais il y a un peu plus d’un an, il a constaté que certaines situations dépasseaint son terrain, un constat partagé par des travailleurs de rue des quartiers avoisinants.

«On se rendait compte que les jeunes se promenaient beaucoup et que les problématiques qu’ils vivaient étaient interreliées», explique-t-il.

M. Berlus collaborait déjà de façon ponctuelle avec ses homologues de Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard et Saint-Michel. La concertation se fait maintenant de manière un peu plus formelle, avec des rencontres toutes les deux semaines au Café-Jeunesse Multiculturel.

Pour Burt Pierre, intervenant depuis une dizaine d’années dans Rivière-des-Prairies, une telle concertation s’impose dans le contexte où la violence armée touche tout l’est de Montréal, voire l’île en entier.

On a remarqué qu’il y avait plus de crimes avec des armes à feu et que ça dépassait Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. La problématique touche tous nos quartiers, alors si on ne se parle pas, on ne peut pas éteindre les feux.

Burt Pierre, intervenant de proximité à Équipe RDP.