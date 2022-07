On magasine sur le boulevard Pie-IX

Après le plus gros des travaux du Service rapide par bus (SRB), le boulevard Pie-IX commence à revivre au sud du pont de l’autoroute 25: c’est l’endroit parfait pour les missions de magasinage.

Au Centre commercial Forest, on trouve plusieurs commerces, dont des boutiques de téléphonie, un salon de bronzage, un Dollarama et une pharmacie.

Le marché Bèda s’est récemment installé dans le centre. Cette nouvelle épicerie de proximité offre des fruits et légumes et des aliments venant du Maghreb, de l’Europe, de l’Asie et des Caraïbes.

Le centre commercial Forest, dans l’arrondissement Montréal-Nord. / Josie Desmarais/Métro

Un peu plus loin, les amateurs de musique pourront faire leur magasinage d’instruments et de partitions au magasin Long & McQuade. Des cours sont même offerts dans le sous-sol du magasin.

Affamés? Vous avez le choix! Envie de smoked-meat? Il y a le Deli Forest. De poulet frit? Le restaurant Saint-Hubert. De la poutine? Une Belle province. C’est sans compter les petits restos créoles et vietnamiens à découvrir.

Ceux qui ont besoin de crème glacée pour poursuivre leurs emplettes pourront se la procurer au Dairy Queen.

La coop de solidarité Éconord

Vous voulez planter un arbre, embellir votre quartier ou passer aux couches lavables? Faites un tour à la Coop de solidarité Éconord.



L’équipe vous accueillera à bras ouverts si vous voulez organiser une corvée de propreté dans votre secteur. Il s’agit aussi d’un point de service officiel pour le recyclage des appareils électroniques en fin de vie.



À l’Écoboutique, vous trouverez des produits de nettoyage faits au Canada et respectueux de l’environnement. La Coop a aussi élargi son programme de subventions de produits d’hygiène durable aux coupes menstruelles, serviettes réutilisables et culottes d’incontinence.



10861, boulevard Pie-IX

Le restaurant Dic Ann’s a pinon sur rue à Montréal-Nord depuis les années 1950.

Dic Ann’s hamburgers

Qu’on les aime ou pas, le pain plat et la sauce épicée font la réputation du restaurant Dic Ann’s, une institution à Montréal-Nord. La création de la recette de ce hamburger unique remonte à 1954, date à laquelle Dominic «Dick» Potenza et sa femme, Ann Collecchia, ont ouvert un comptoir à hamburgers au coin des rues Papineau et Crémazie. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que le comptoir soit remplacé par le restaurant qu’on connaît.



10910, boulevard Pie-IX

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.