Collision à Montréal-Nord: une fillette de deux ans perd la vie

Une enfant de deux ans a perdu la vie ce matin à la suite d’une collision survenue près de l‘intersection de l’avenue des Récollets et de la rue Fleury, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Vers 9h, la mère traversait l’intersection avec sa fille dans une poussette lorsqu’elles ont été happées par une automobiliste qui effectuait un virage. La poussette aurait été trainée sur plusieurs mètres, a indiqué Mariane Allaire Morin, relationniste média au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Gravement blessée, la jeune enfant a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté peu de temps après. Sa mère, une femme de quarante ans, aurait subi des blessures légères au bas du corps. Quant à la conductrice, elle a été traitée sur place pour un choc nerveux.

Des enquêteurs en collision et des agents reconstitutionnistes étaient sur les lieux en matinée afin d’analyser les circonstances de l’accident. «Est-ce que la vitesse, l’alcool, le non-respect de la signalisation est en cause? Ça reste à déterminer», a souligné Mme Allaire Morin.

Le SPVM a établi un périmètre de sécurité près des lieux de l’incident. Photo: Anouk Lebel

Francine Cavanagh, une résidente des environs, n’a pas été témoin de la collision, mais elle est arrivée sur place une fois le périmètre de sécurité mis en place.

«La poussette était prise en dessous de la roue du conducteur. La petite était sans connaissance, ils ont tenté de la réanimer, raconte-t-elle. Le cœur t’arrête quand tu vois ça; une enfant…»

Pour sa part, Bertha, une autre résidente du secteur, ne peut pas s’empêcher de penser à ses petits-enfants, dont l’une a le même âge que la victime. «Les gens passent tellement vite, ils ne font même pas le stop (…) Je suis grand-maman, j’ai un petit bébé à la maison», a-t-elle témoigné, encore sous le choc de la nouvelle.

La sécurité, une priorité pour Christine Black

Elle-même mère d’une fillette d’un peu plus d’un an, la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, a offert ses condoléances aux parents de la victime sur les réseaux sociaux.

«Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux parents et à la famille de la fillette de 2 ans qui a été happée mortellement au coin des rues Fleury Est et Des Récollets à Montréal-Nord. Comme mairesse, maman et citoyenne, je suis troublée par ce drame», a-t-elle publié sur Twitter.

L’élue d’Ensemble Montréal a souligné que les conclusions de l’enquête permettront d’évaluer si l’intersection doit être sécurisée. «Soyez assuré que la sécurité est une priorité pour notre administration locale», a-t-elle écrit.

Mme Black a rappelé que des silhouettes grandeur nature d’écoliers ont été installées au centre de plusieurs rues de l’arrondissement. Plus de 70 dos d’âne seront ajoutés d’ici la fin de l’été. L’administration prévoit aussi aménager de nouvelles avancées de trottoirs et traverses piétonnes dans différents secteurs de l’arrondissement.

Avec la collaboration d’Isabelle Chénier.

