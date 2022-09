Logement, pauvreté, santé: les attentes des aînés et les promesses des partis

Pour gagner la circonscription de Bourrassa-Sauvé, les candidats aux élections devront conquérir les aînés qui forment 15% de la population de ce secteur de l’île, connu pour ses nombreuses résidences pour aînés (RPA) bordant la rivière des Prairies. L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Montréal-Nord a invité les candidats locaux à y aller de leurs promesses.

«Les RPA, je ne veux vraiment rien savoir!», lance Lisette Desgagnés, attablée dans la salle à manger du restaurant la Flamberge pour y entendre les candidats.

La dame de 85 ans raconte que son mari tente de la convaincre de visiter une résidence, «juste pour voir». Pour celle qui vit depuis trente ans dans sa maison de Montréal-Nord, c’est inconcevable. Même chose pour son voisin de table, le président du Club de l’âge d’or Sainte-Colette, Laurent Baril. «On veut rester à maison le plus longtemps possible. Ma femme et moi, on y est depuis 33 ans», affirme l’homme de 76 ans.

À la table d’en face, Louise Frenette, 82 ans, s’estime chanceuse d’avoir un logement «pas trop cher». «J’arrive très bien, mais je suis contente quand on me donne un surplus.»

Les candidats dans Bourassa-Sauvé, Carmel-Antoine Bessard (PCQ), Ricardo Gustave (QS), Madwa-Nika Cadet (PLQ), Absa Diallo (CAQ) et Zacharie Robitaille (PLQ).

Quelques promesses aux aînés

Parti libéral du Québec

Madwa-Nika Cadet fait valoir que son parti promet une aide pouvant atteindre 2000$ par an pour aider les aînés au revenu modeste à rester à la maison, ainsi que des mesures pour lutter contre l’inflation, comme abolir les taxes sur les factures d’électricité. Le PLQ propose aussi que les transports en commun soient gratuits pour les 65 ans et plus.

Coalition avenir Québec

Absa Diallo croit que les gens qui le veulent devraient pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible, et elle compte les aider en encourageant les soins à domicile. Elle fait valoir que la CAQ a tenu sa promesse de concrétiser les maisons des aînés, qui offriront un milieu de vie le plus près possible de la maison aux personnes qui ne peuvent plus y rester.

Québec solidaire

Ricardo Gustave met de l’avant la volonté de son parti d’abaisser l’âge minimum pour empêcher les «rénovictions» de 70 à 65 ans et de mettre en place des mesures de contrôle des loyers. Son parti propose aussi de diminuer de 50% le prix du transport en commun.

Parti québécois

Zacharie Robitaille met de l’avant l’importance de la proximité des soins de santé. À cet égard, le PQ veut sortir des «structures centralisatrices» pour revenir au modèle des CLSC comme premier pôle d’accès aux soins, en plus d’encourager les soins à domicile.

Parti conservateur du Québec

Carmel-Antoine Bessard propose de miser sur l’économie et de faire entrer le privé en santé pour assurer les services que le public peine à offrir. Le PCQ promet une baisse d’impôt de 2% pour les plus riches et propose une allocation logement pour ceux qui en arrachent.

12 245



C’est le nombre d’ainés dans la circonscription de Bourassa-Sauvé, selon les données du recensement de 2021. Ils forment 15,3% de la population, en comparaison avec 20,6% à l’échelle de la province.