«Être Noir.e et francophone à Montréal»

Du 20 au 25 septembre, le Festival international du film black de Montréal (FIFBM) se déroulera dans la métropole et Montréal-Nord sera à nouveau un des quartiers hôtes pour la 18e édition de cet événement cinématographique unique.

Grâce au volet «FIFBM dans les quartiers», Montréal-Nord reçoit le Festival pour une troisième année consécutive en présentant au public du quartier et d’ailleurs des courts-métrages portant sur les différentes réalités des communautés noires francophones à Montréal.

En entretien avec Métro, Andrea Este, une des coordonnatrices de l’événement, explique que l’équipe du FIFBM a toujours eu la volonté de présenter les réalités du quartier de Montréal-Nord au grand écran. «Les mouvements comme Black Lives Matter et Hoodstock ont vraiment fait une différence en rendant les réalités du quartier accessibles. Le Festival a donc contribué positivement dans le but d’illustrer les jeunes de Montréal-Nord comme étant plus que des jeunes à problèmes», soutient la coordonnatrice.

Amener le cinéma aux gens

La coordonnatrice précise aussi que les films du Festival étaient traditionnellement projetés au centre-ville de Montréal. Ce choix géographique limitait l’accès au public de Montréal-Nord, situation à laquelle le FIFBM a voulu remédier.

On voulait apporter les films dans ces quartiers où les gens et jeunes n’ont pas la chance d’être exposés à certains films parlant de leurs réalités. On augmente l’accès au cinéma dans les quartiers comme Montréal-Nord de cette manière. Andrea Este, à propos du choix de présenter les films dans le quartier depuis les trois dernières années.

Elle ajoute que la programmation «Être Noir.e à Montréal» donne la chance à des jeunes cinéastes noir.e.s de réaliser leurs premiers courts-métrages. Cette expérience permet d’accroître la visibilité de Montréal-Nord et de sa population locale par les films à l’affiche.

«Notre festival est pour tout le monde. On veut que les gens de tout âge viennent voir des films sur les réalités des différentes communautés noires conçus par des jeunes en quête de leur première expérience de tournage. On veut augmenter la visibilité des gens du quartier», mentionne la coordonnatrice.

Le Festival international du film Black de Montréal présentera les courts-métrages du programme « Être Noir.e à Montréal » le jeudi 22 septembre à 19h, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.