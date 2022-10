Le SPVM veut assurer la sécurité des habitants de Montréal-Nord

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) souhaite rassurer les citoyens de l’arrondissement de Montréal-Nord à la suite de l’agression d’un homme par arme à feu dimanche dernier, près de l’intersection des rues Lapierre et Pascal.

Louis Dufour, inspecteur du poste de quartier 39, dit avoir mis en place des actions concrètes afin d’assurer la protection des habitants de Montréal-Nord. «Soyez assurés que cet événement est pris très au sérieux et qu’il a suscité dès le départ une importante mobilisation au SPVM», peut-on lire dans une infolettre envoyée à tous les résidents du secteur.

Les mesures concrètes présentées sont une présence policière accrue dans les secteurs sensibles; la collaboration des équipes ARRET et Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) pour patrouiller activement dans l’arrondissement; et la mise en contact des personnes affectées avec les organismes d’aide.

Le SPVM partage par ailleurs sa volonté d’impliquer le plus de gens possible pour la prévention à la violence armée. «Nous travaillons en partenariat avec les élus et les intervenants du réseau de la santé, des services sociaux et les organismes communautaires», explique M. Dufour.

Toute personne ayant de l’information peut communiquer avec le PDQ 39 au 514 280-0139 ou le faire de manière anonyme en contactant Info-Crime au 514 393-1133.

Un signalement peut aussi être effectué sur le site de l’organisme, infocrimemontreal.ca.