Un projet citoyen pour réinventer le boulevard Gouin

Un groupe de citoyens de Montréal-Nord présentera publiquement un projet de son cru visant à réaménager et réimaginer le tronçon nord-montréalais du boulevard Gouin.

Ce projet cible plusieurs aspects du boulevard Gouin faisant défaut dans ce secteur de Montréal, notamment l’absence d’une vie de quartier stimulante et des problèmes liés à la sécurité des piétons et des cyclistes.

En entretien avec Métro Julie-Anne Moreau, une des résidentes ayant contribué à coucher sur papier ce projet, explique que les frustrations des citoyens et citoyennes de Montréal-Nord sont ressenties depuis longtemps quant à l’état du boulevard Gouin.

Réappropriation du boulevard

«Le projet Rêver du boulevard Gouin dans Montréal-Nord est inspiré de plusieurs autres projets du genre, mais réunis dans un document. C’est sûr que la sécurité est un des enjeux importants de notre projet, mais on parle aussi de vivre ensemble, de cyclisme et de développement économique pour de potentiels investisseurs», explique la citoyenne de Montréal-Nord.

Elle renchérit en disant que l’état actuel du tronçon nord-montréalais du boulevard Gouin est un autre facteur contribuant à la mauvaise réputation de l’arrondissement et à l’absence d’une vie de quartier stimulante dans ce secteur à cause de la circulation fréquente et mésadaptée au quartier.

Il y a clairement un manque de sécurité. Il y a beaucoup d’automobilistes qui empruntent le boulevard à cause de la construction sur les autres artères, mais les rues sont étroites et il y a beaucoup de piétons et de cyclistes. Ça vient vraiment affecter les personnes âgées qui sont plus vulnérables et ne les motivent pas à profiter de l’extérieur. Julie-Anne Moreau, citoyenne ayant contribué au projet

Rencontre avec la Ville

En présence de représentants de la Ville centre, ce groupe de citoyens invite la population de Montréal-Nord à la Maison culturelle et communautaire le matin du 19 novembre afin de discuter collectivement et élargir les propositions qui seront déposés au projet participatif en début décembre.