Politique en équité, diversité et inclusion: première à Montréal-Nord

Lors de sa dernière assemblée, le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord a adopté à l’unanimité sa première Politique en équité, diversité et inclusion (EDI), établissant les balises pour créer et maintenir un climat de travail sain, respectueux, inclusif et exempt de toutes formes de harcèlement et de discrimination à Montréal-Nord. Touchant toutes les sphères du conseil, il s’agit de la première politique du genre à être établie par un arrondissement.

La prochaine étape pour l’Arrondissement est d’adopter, dès février, un plan qui permettra de concrétiser cette volonté par des actions qui reflèteront les valeurs mises de l’avant par la Politique EDI.

«J’ai peine à trouver les mots pour exprimer la fierté qui anime aujourd’hui chacun des membres du conseil, a souligné Christine Black, mairesse d’arrondissement de Montréal-Nord. Ce plan aura comme objectif principal de soutenir le développement et l’encadrement des pratiques des membres de notre personnel, peu importe la direction, peu importe le statut hiérarchique. Nous nous engageons ainsi à poser des gestes concrets pour faire respecter les principes de notre politique.»

L’Arrondissement précise que des discussions seront menées pour identifier les opportunités d’améliorations et des pistes potentiellement intéressantes pour une meilleure qualité de vie au travail.