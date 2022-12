Montréal-Nord a redoublé d’efforts pour verdir ses espaces en 2022

Connu comme un arrondissement pauvre en espaces verts, Montréal-Nord a usé cette année de créativité pour verdir et embellir ses parcs et ses espaces publics pour que la population locale baigne dans un milieu de vie «vert, durable, inclusif et résilient».

L’Arrondissement de Montréal-Nord a profité de la fin de la COP15, le 19 décembre, pour présenter son bilan vert pour l’année 2022.

«Ces dernières années, malgré un budget plus que serré, nous avons déployé beaucoup d’énergie et de passion afin de mettre à profit chaque espace possible pour planter et verdir, avec pour objectifs clairs d’accroître la biodiversité en ville, de réduire l’impact des changements climatiques sur le territoire et de favoriser le bien-être et la santé de notre population, indique la mairesse d’arrondissement Christine Black. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir par exemple officiellement protégé l’espace Saint-Julien, à l’entrée nord de l’arrondissement, du développement immobilier en en faisant un espace vert.»

L’Arrondissement en a profité pour annoncer plusieurs projets de verdissement pour l’année 2023, par exemple l’aménagement d’une mini-forêt à l’intersection Henri-Bourassa/Pie-IX, la bonification de la distribution annuelle de plantes et compost, l’amélioration de la gestion des forêts urbaines et la poursuite des initiatives de verdissement sur les espaces publics et privés.