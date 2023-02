Montréal-Nord: des formations sur les véhicules électriques bientôt offertes

Montréal-Nord sera un berceau plus important du maintien et de la réparation des véhicules à Montréal.

La Corporation de développement économique et communautaire (CDEC) Montréal-Nord mettra sur pied un nouveau programme de formations en réparation et maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables. L’idée? Permettre de stimuler le maintien des emplois dans l’arrondissement et de renforcer les 250 ateliers préexistants employant déjà plus de 1000 personnes.

Par l’entremise d’un soutien financier de la Ville de Montréal, les ateliers mécaniques de Montréal-Nord pourront miser davantage sur l’électrification des transports prévue pour les prochaines années. Pour le directeur général de la CDEC, Jean-François Gosselin, il est important de préparer tous les secteurs au virage électrique puisqu’«il est clair que l’avenir du secteur automobile passe par les véhicules électriques et hybrides [et] il faut absolument préparer tous les acteurs pour que la transition se fasse rapidement et naturellement.»

«L’Arrondissement de Montréal-Nord soutient fermement ce projet hautement stratégique pour son développement économique, lequel s’inscrit dans son Plan collectif de développement économique, affirme quant à elle la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. Nous travaillerons de concert avec la CDEC afin que celui-ci se réalise à son plein potentiel, dans l’intérêt de nos concitoyens.»

De son côté, le responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, précise que l’électrification des transports est un défi majeur partout sur la planète pour réduire les émissions de GES et que le savoir-faire pour la réparation et le maintien de ces véhicules sera de plus en plus recherché, d’où l’intérêt d’investir à Montréal-Nord dans cette optique.

À noter que la CDEC Montréal-Nord a désormais changé de nom pour Le Pôle et a adopté un nouveau visuel. Le mandat de l’organisation demeure toutefois le même.