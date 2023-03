SQDC: ouverture de la succursale de Montréal-Nord le 13 mars

La Société québécois du cannabis (SQDC) annonce que sa nouvelle succursale de Montréal-Nord, située au 6158, boulevard Henri-Bourassa, ouvrira ses portes le 13 mars prochain. Ce point de vente sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 21h et les samedi et dimanche de 10h à 17h.

Il s’agit du premier commerce de la société d’État à Montréal-Nord, et la 20e succursale à offrir du cannabis à Montréal.

En plus de Montréal-Nord, la SQDC ouvrira de nouvelles succursales d’ici le mois prochain près du métro Acadie, dans le Mile-End, ainsi qu’à Longueuil. La SQDC comptera alors 98 succursales, soit 76 de plus que lors de la première journée de légalisation du cannabis, le 17 octobre 2018.

En février dernier, la SQDC affirmait avoir effectuer des ventes totales de 187,3 M$ lors de son troisième trimestre, période qui s’étalait du 11 septembre au 31 décembre 2022, soit 3,2 M$ de moins que pour la même période un an plus tôt. Quantitativement, cela représente plus de 33 tonnes de cannabis vendues au cours du troisième trimestre de 2022.