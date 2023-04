«Rêver Gouin» pour une meilleure image de Montréal-Nord

Pour revitaliser le tronçon nord-montréalais du boulevard Gouin, un groupe de résidents et l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord (AMSMN) proposent à l’arrondissement et la Ville centre: «Rêver Gouin». Il s’agit d’un projet qui touche l’embellissement, la sécurité, la circulation, l’attraction afin d’«améliorer la qualité de vie et l’image de Montréal-Nord».

L’AMSMN souhaite, dans un premier temps, que les autorités municipales rendent la portion comprise entre St-Vital et Langelier à sens unique vers l’est. La raison évoquée est «l’absence de trottoir du côté nord sur près de 70% du boulevard». Ce changement à la circulation permettrait, selon les initiateurs du projet, l’aménagement d’un corridor piétonnier sur le côté nord du boulevard, ce qui ajouterait une zone tampon entre la piste cyclable et la voie de circulation.

Cette réduction de la place accordée aux véhicules, en limitant la largeur de la chaussée, permettrait de favoriser des comportements plus sécuritaires chez les automobilistes, croit l’AMSMN.

«On ne demande pas nécessairement un trottoir en ciment et tout, mais juste un espace piétonnier réservé, pas de grands travaux», justifient, en entrevue avec Métro, deux résidents qui habitent sur le boul. Gouin et qui ont présenté le projet le 13 avril dernier à la population, Julie-Anne Moreau et Jean-Francisque Béland. Mme Moreau et M. Béland croient que les changements qu’ils proposent ne nuiraient pas aux automobilistes ni au transport en commun.

Des deux côtés à l’est puis à l’ouest, il y a de grandes tours, des résidences pour personnes âgées et il y beaucoup de gens qui ont besoin de circuler à voiture ou accéder aux autobus, on ne peut pas enlever le circuit d’autobus pour ces gens-là. Julie-Anne Moreau, résidente du boulevard Gouin

La sécurité

En revanche, M. Béland dit habiter dans une zone du boulevard encore plus petite que les autres. «Je vous avoue que lorsque je marche sur la rue, les voitures me frôlent. Il n’y a pas d’espace», déplore le résident.

Les piétons, marcheurs et familles avec poussettes sont obligés d’emprunter la piste cyclable, et ce, entre vélos et triporteurs. «Depuis des années, les résidents, les familles du boulevard Gouin, et des rues transversales ainsi que les personnes qui se déplacent à pied et à vélo, ne se sentent pas en sécurité», peut-on lire dans le document du projet dont Métro a obtenu copie.

Gouin borde la Rivière-des-Prairies. Le boulevard est surtout fait de maisons impressionnantes et d’immeubles patrimoniaux, ainsi que de nombreux parcs riverains. Il constitue la plus importante porte d’entrée des visiteurs de Montréal-Nord. Cyclistes, piétons, pêcheurs en provenance des autres arrondissements le traversent régulièrement.

Le boul. Gouin c’est une piste de course, les chauffeurs ne font pas les arrêts obligatoires, il y a beaucoup de circulations de transit. Jean-Francisque Béland, résident de Gouin

Cohabitation entre ordures et parc

Et comme si ce n’était pas assez, «son état de dégradation contribue malheureusement à l’image négative de notre arrondissement», soutiennent les résidents du boulevard.

Or, le terrain Blondin situé du côté sud du parc Eusèbe-Ménard entre l’av. de Bruxelles et l’av. de Rome est abandonné depuis des années, aurait pu servir à embellir ce secteur. «Cette situation contribue à l’aspect négligé, à l’amoncellement d’ordures dans le secteur Marie-Clarac», observent les citoyens dans le document de l’AMSMN. Selon Mme Moreau, ce terrain qui accueillait un garage mécanique est à vendre.

Elle propose à l’arrondissement de l’acheter et de le décontaminer afin de réaliser un nouvel aménagement pour des activités pour les personnes âgées, les familles résidant dans le secteur ainsi que les usagers, étudiants et employés du pôle Marie-Clarac.

«Un échéancier clair» réclamé

Le projet d’embellissement proposé comprend des Bancs et chaises balançoires, tables de jeu d’échecs , table de ping-pong permanente, terrain de bocce, pickle ball, badminton

Bien sûr, ce projet ne peut se réaliser d’un seul coup. Nous souhaitons, de notre arrondissement, un engagement ainsi qu’un plan de revitalisation du boul. Gouin avec un échéancier clair. Extrait du projet Rêver Gouin

«C’est un très beau projet, je rêve qu’il se réalise », commente une résidente du tronçon en question, Renée Dagenais. Elle dit se souvenir que pendant la pandémie, l’arrondissement avait l’avait mis à sens unique. Mais cela n’a duré qu’environ deux mois. « C’était le bonheur pourtant », souligne Mme Dagenais.

L’association doit présenter le projet aux élus lors du prochain conseil d’arrondissement. L’arrondissement semble être au courant du dossier. Les services de communication nous indiquent dans un courriel qu’ils doivent « vérifier l’état de ce dossier avec la Direction de l’aménagement urbain ». L’AMSMN songe à réaliser une pétition, créer une Page Facebook et cherche, en plus des appuis populaires, mais aussi communautaires au projet.

Le projet vise à embellir et sécuriser aussi le parc Aimé-Léonard et les mini-parcs riverains, Brunet, Edger, Alfred, Salk et Fortin qui donnent accès à une vue sur la rivière et qui sont de petites oasis de tranquillité.

Ce projet répond à 2 axes, 4 orientations et permet de réaliser 9 actions inscrites dans la planification stratégique 2016-2025 «Oser ensemble Montréal-Nord ». Mais aussi, il permet de réaliser plusieurs des engagements du Plan directeur des parcs de Montréal-Nord et du Plan stratégique 2016-2025 de l’arrondissement.

Pour tout commentaire au projet écrivez à: revergouin@hotmail.com