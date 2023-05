De nouvelles mesures d’apaisement de la circulation dans Montréal-Nord

L’Arrondissement de Montréal-Nord a adopté, lors de son dernier conseil d’arrondissement, le 1er mai, une série de mesures visant à apaiser et à ralentir la circulation routière, parmi lesquelles on compte l’ajout de 126 dos d’âne. De plus, quelques rues seront mises à sens unique en vue de l’aménagement de pistes cyclables et des supports à vélos seront installés, dans le but de promouvoir le transport actif. Ces mesures permettront de favoriser la mobilité durable et la sécurité, comme le prévoit le Plan stratégique de Montréal-Nord.

L’installation de 126 dos d’âne constitue un record pour l’Arrondissement, alors que près de 78 de ces ralentisseurs avaient été installés en 2022, toujours dans le but d’accroître la sécurité aux abords des écoles et des parcs et de limiter les excès de vitesse dans ces secteurs.

«La sécurité des résidents est une priorité pour nous. Nous sommes fiers d’annoncer que nous allons intensifier nos efforts pour sécuriser les déplacements à pied, à vélo ou en voiture dans nos quartiers. Cette année, nous allons aménager un record de 126 dos d’âne. Nous sommes résolus à agir rapidement pour améliorer la sécurité de celles et ceux qui utilisent nos voies publiques», a affirmé à ce sujet le maire suppléant de Montréal-Nord, Abdelhaq Sari.

Pour ce qui est des mises à sens unique, les rues Prieur et Amos en direction est sont visées pour la création de pistes cyclables, comme le prévoyait le Plan vélo 2023 de Montréal-Nord, présenté à la population en septembre 2022.