Adélaïde De Melo nommée PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé mercredi 10 mai la nomination de Adélaïde De Melo à titre de membre du conseil d’administration et de présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Mme De Melo a pris ses fonctions le 11 mai dernier, dans le cadre d’un mandat de quatre ans.

«Avec son expérience de gestionnaire de haut niveau, madame De Melo dispose d’une précieuse expertise, qui bénéficiera au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et à l’ensemble de la population de la métropole. C’est un établissement qu’elle connaît et je suis persuadé qu’avec sa connaissance approfondie des enjeux, son leadership éprouvé ainsi que ses qualités interpersonnelles, elle saura mener à bien les grands dossiers de cet établissement, en collaboration avec son équipe et ses partenaires», a déclaré Christian Dubé.

Avant que cette nomination n’intervienne, Mme De Malo occupait le poste de directrice générale adjointe du programme santé physique générale et spécialisée du CIUSSS. Elle avait fait son rentré en 2015 au service du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, à titre de directrice des soins infirmiers, rôle qu’elle a exercé jusqu’en 2020.