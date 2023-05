Une place conçue par des élèves en classe d’accueil

Les élèves de trois classes d’accueil de l’école Calixa-Lavallée dans l’arrondissement de Montréal-Nord ont inauguré lundi la place Accueil-en-action, qu’ils ont eux-mêmes élaborée. La rue avoisinant la place a aussi été sécurisée afin de permettre un meilleur déplacement des élèves.

Les tables et carrés en bois qui occupent la place ont été assemblés et peints par les jeunes, des arbres ont aussi été plantés par ceux-ci. «La construction c’était aujourd’hui, mais on a fait des périodes pour parler de ce qu’on voulait faire, on a réalisé le projet en plusieurs ateliers», explique Angelica, une élève d’origine dominicaine et haïtienne.

«Avant je ne savais pas comment peinturer, mais maintenant j’ai découvert que je suis douée», se réjouit quant à elle Nina, une élève d’origine algérienne arrivée au Québec il y a un an.

Présent pour l’inauguration, le conseiller d’arrondissement de Montréal-Nord Philippe Thermidor était content de voir se réaliser un projet auprès des jeunes. «Aujourd’hui ce n’est pas seulement d’être sur un banc et recevoir un savoir, c’est aussi de s’approprier son espace et agir sur l’instant présent», a-t-il déclaré.

Le directeur de l’école, Benoit Lalande, est fier que le projet ait pu apprendre aux jeunes que «quand on contribue à quelque chose et qu’on a des gens pour nous épauler, ça permet de concrétiser quelque chose et d’avoir un but». Il a remercié l’Arrondissement et le Centre d’écologie urbaine de Montréal, qui a mené le projet.

Par et pour les élèves

L’idée du projet est venue à la suite de consultations menées directement auprès des élèves pour savoir ce qu’ils voudraient voir apparaitre sur le terrain de l’école. L’idée était de répondre directement à leurs besoins.

Amel Ibrahim, qui enseigne au groupe S12, explique en entrevue à Métro que ses élèves vont souvent à la pizzeria d’en face pour manger. Cependant, il n’y avait pas de tables disponibles pour eux, et la traversée de la rue était parfois dangereuse. L’entrée du passage menant à l’école n’est pas très visible depuis la rue, les élèves ont pensé qu’il serait pertinent de peindre une section afin d’attirer l’attention et d’augmenter la prudence des automobilistes.

Des carrés bleus ont été peints dans la rue pour indiquer la sortie de la place, souvent utilisés par des élèves sans que les automobilistes n’y portent attention.

En plus d’aider à la pause midi, la place répond à l’utilisation que faisaient déjà les jeunes de cet espace vert proche du terrain de basketball, nous explique quant à lui M Lalande. Souvent, la zone était utilisée pour se regrouper en regardant les gens jouer, ou encore pour y déposer son sac à dos avant d’entamer une partie. Il estime que la nouvelle place donnera aux jeunes un meilleur aménagement pour leurs activités. Ce sont les jeunes qui ont imaginé l’espace, qui ont choisi les matériaux, les couleurs et la disposition de celui-ci.