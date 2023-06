Retour aux sources pour la vedette de la NBA Bennedict Mathurin

Le joueur de basketball de Montréal-Nord, Bennedict Mathurin, était de passage à l’école Henri-Bourassa dans son quartier d’origine pour passer du temps avec un groupe de jeunes athlètes. Il a profité de ce moment pour leur donner des conseils, partager son attachement envers le quartier dans lequel il a grandi et témoigner son optimisme.

«Voir comment les jeunes sont intéressés envers le basket et comment ils me voient comme une idole me touche beaucoup. C’est une bonne chose pour moi de pouvoir les motiver, parce que j’ai grandi à Montréal-Nord et je connais les difficultés qu’ils peuvent vivre. Je voulais montrer aux jeunes que je me suis rendu loin, que j’ai grandi comme eux. C’est difficile d’atteindre la NBA, mais c’est possible, et je veux leur montrer que tout est possible.»

Mathurin a pu jouer au basketball une trentaine de minutes avec les nombreux jeunes présents pour l’accueillir. Il a d’ailleurs profité du moment pour donner des conseils techniques à certains pour améliorer leurs tirs au panier.

«Il m’a donné quelques trucs et je sens que je vais m’améliorer, dit le jeune de 14 ans, Jahrimba, après effectué des tirs au panier en compagnie de Bennedict Mathurin. C’est une de mes idoles et il m’a vraiment marqué, et il me donne encore plus envie de poursuivre mon chemin jusqu’à la NBA.»

Bennedict Mathurin donnait des conseils de tirs au panier à de nombreux jeunes présents. Photo: David Beauchamp, Métro

Un message pour les jeunes

Par l’entremise de la campagne de sensibilisation Vapoter, C’EST PAS ta game, mené par le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), Bennedict Mathurin a aussi pu discuter avec les jeunes du vapotage et des effets néfastes que cette habitude entraîne sur les performances sportives.

«Cette cause veut dire beaucoup pour moi parce que le vapotage fait maintenant partie intégrante de la communauté, explique-t-il. Je suis heureux de pouvoir prêter ma voix aujourd’hui pour dire aux jeunes que le vapotage n’est pas une bonne chose: ça affecte les poumons, affaiblit les performances sportives et réduit les capacités physiques. Les jeunes me voient comme un modèle, et je veux montrer le bon exemple.»

Le Nord-Montréalais de 20 ans a aussi saisi l’occasion pour parler du vapotage dans son cercle social lorsqu’il était plus jeune et comment ce phénomène l’a motivé à s’impliquer dans cette campagne de sensibilisation.

«C’était difficile où j’ai grandi, sur la rue Dagenais à Montréal-Nord. Plusieurs de mes amis et mon entourage vapotaient ou fumaient. Grâce à l’influence positive de ma sœur notamment, j’ai toujours conservé cette vision tunnel qui a fait en sorte que je reste sur le bon chemin et en évitant d’adopter de mauvaises habitudes de vie. Un conseil que je donnerais aux jeunes est de bien s’entourer et d’avoir un groupe d’amis qui veut le meilleur pour toi, comme j’ai eu la chance d’avoir en vieillissant.»

La visite de Mathurin était son deuxième événement public cette semaine après son passage au IGA Extra Famille Tellier dimanche dernier. Les gens de Montréal-Nord ont pu se déplacer pour prendre des photos avec lui et recevoir des autographes.