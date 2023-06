Vers une Société de développement commercial à Montréal-Nord

Une Société de développement commercial (SDC) pourrait bientôt voir le jour à Montréal-Nord. Des commerçants situés sur les rues Pie-IX et de Charleroi ont voté en faveur de la création d’une SDC le 31 mai dernier lors d’un processus de consultation. Il s’agirait d’une première pour la région du nord-est de Montréal.

Les commerçants qui se sont exprimés en faveur d’une SDC à Montréal-Nord croient qu’une telle association à but non lucratif augmenterait la promotion et pourrait convaincre les clients de consommer localement sur les artères commerciales de Montréal-Nord. Ils souhaitent utiliser l’apport financier de l’arrondissement et de la Ville de Montréal pour lancer davantage d’initiatives dans le but d’augmenter la vitalité commerciale du quartier.

Regroupant l’ensemble des entreprises d’un territoire d’intervention, comme les commerces, les bureaux professionnels ou les entreprises de service, les SDC veillent au développement économique et à la mise en valeur d’une zone commerciale. Sur le territoire montréalais, il en existe déjà plus de 25, lesquelles totalisent plus de 12 000 commerces et places d’affaires.

À titre d’exemple, la SDC pourrait réaliser des campagnes publicitaires visant à mettre en valeur les commerces de Charleroi et Pie-IX ou encore réaliser des activités d’animation sur l’artère commerciale.

«Nous franchissons une nouvelle étape importante qui améliorera la qualité de vie sur nos artères, c’est aussi un pas important pour mettre en valeur nos commerces dynamiques et diversifiés», a souligné la présidente de l’Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX et propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert sur le boulevard Pie-IX, Maude Royal.