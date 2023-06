Le député de Bourassa Emmanuel Dubourg au milieu d'élèves et responsables scolaires de son comté.

Plus d’un million pour la rénovation de deux écoles à Montréal-Nord

Plancher usé, luminaire vieillot, manque de prises électriques… L’école primaire Pierre-de-Coubertin, à Montréal-Nord, avait bien besoin «d’une toilette». Et ce sont les gouvernements canadien et québécois qui ont lancé un premier coup de balai, par l’entremise d’un investissement conjoint de 1 342 639$, dont 268 528 $ du gouvernement du Québec, destiné à financer des travaux de modernisation.

La moitié de cette somme sera consacrée à des travaux du même type à l’école Adélard-Desrosiers, également située dans Montréal-Nord. C’est le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, qui en a fait l’annonce vendredi, au nom de son collègue député Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

L’enveloppe s’ajoute à un montant d’un demi-million de dollars alloué, en 2021, pour améliorer la ventilation notamment à l’École Pierre-de-Coubertin, ce qui porte la somme à plus d’un million.

Notre gouvernement reconnait l’importance d’investir dans le développement et la pérennité de nos écoles pour en faire des lieux favorisant l’apprentissage, l’enseignement, le développement et l’épanouissement de nos jeunes. Emmanuel Dubourg, député de Bourassa

Au total, 4 salles de classe sur 14 que compte l’école seront adaptées aux besoins des élèves. Construites en 1984, ces dernières avaient besoin d’être rafraîchies.

«L’éducation est la priorité du gouvernement du Québec. L’école est le lieu d’apprentissage et de socialisation de base de nos enfants. Je le mentionne souvent, les environnements dans lesquels les jeunes évoluent ont une influence directe sur leur motivation, leur persévérance et leur réussite scolaire», a souligné la députée de Hull et adjointe gouvernementale du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, Suzanne Tremblay.

Les investissements de Québec dans le cadre de ce projet s’ajoutent au financement déjà important alloué par le gouvernement pour l’amélioration de ses infrastructures scolaires, qui atteint 22,2 milliards de dollars en 2023.

La directrice générale du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île, Marjolaine Dupuis, indique que cet apport financier important participera «à rendre nos milieux d’apprentissage sains et modernes».

«Moderniser notre école, c’est non seulement la rendre plus attrayante, mais cela nous amène aussi à la définir autrement à travers des valeurs plus actuelles», selon la directrice de l’école primaire Pierre-de-Coubertin, Nadine Lalancette.

En tenant compte de l’annonce d’aujourd’hui, 656 projets ou groupes de projets d’infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, avec une contribution fédérale totale de plus de 456 millions de dollars et une contribution du Québec de près de 200 millions de dollars.