Une murale représentant l’héritage culturel de Montréal-Nord

Un projet d’art urbain a été dévoilé mercredi à l’école primaire Le Carignan et dans le parc adjacent du même nom, dans Montréal-Nord, illustrant l’héritage culturel de l’arrondissement autant sur le plan sportif, artistique que sur celui du multiculturalisme. Ce projet, réalisé dans le cadre du festival MURAL, misait sur la transformation artistique des terrains de basketball et des murs de l’école à des fins de revitalisation et d’embellissement des espaces publics.

Cette œuvre a été réalisée en constante collaboration entre les jeunes de l’école, les utilisateurs du terrain de basketball et les deux artistes, Isadora Ayesha Lima et Thaila Kampo. Plusieurs ateliers organisés par l’arrondissement ont eu lieu dans lesquels les jeunes et les artistes menaient un dialogue constant pour aboutir à l’œuvre finale.

«Nous sommes très fiers de cette initiative qui démontre notre engagement profond en faveur du multiculturalisme et de la promotion de la diversité au sein de notre communauté, ainsi que notre parti pris envers l’importance de l’art urbain et de la médiation culturelle comme vecteurs de transformation sociale», affirme le directeur général de l’organisme MURAL, Pierre-Alain Benoît.

Plusieurs murales ont été peintes sur les murs d’école de Montréal-Nord cette année scolaire, notamment l’école Calixa-Lavallée où un des murs est orné d’une œuvre illustrant la persévérance depuis septembre dernier.