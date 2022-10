Une murale pour illustrer la persévérance

Le 29 septembre, l’école Calixa-Lavallée inaugurait une murale ayant pour thème la persévérance. Cette peinture a été réalisée par Fluke, un artiste visuel montréalais reconnu internationalement, à l’invitation de l’établissement scolaire.

Fluke a 38 ans et est muraliste depuis son adolescence. Après avoir peint des murales autant ici qu’à l’étranger, il a entrepris un processus de remise en question pour retrouver dans ses créations ce qui le définit comme artiste.

«Je remettais en question dernièrement qui je suis comme artiste, et le projet de Calixa-Lavallée est tombé à point dans mon processus de réflexion, raconte-t-il à Métro. L’école avait rejoint l’organisme Kolab pour que l’on puisse mettre sur pied un projet collaboratif de murale. L’organisme a aimé l’énergie de l’école et on a travaillé pour gagner le mandat, ce qui a fonctionné.»

Fluke admet avoir été charmé par l’énergie des enseignants d’arts plastique ainsi que l’environnement dans lequel il a travaillé pour cette murale. «J’ai senti dès le départ une compréhension de la part des profs sur la cohésion de l’œuvre avec son environnement et le processus artistique. Je ne l’ai pas perçu comme une commande, mais plutôt comme une invitation à collaborer», explique le muraliste.

Il ajoute que l’architecture du mur était unique et que c’était la première fois qu’il peinturait une murale sur un mur arrondi, avec du béton de formes différentes. « On aurait dit que le mur était fait pour ça », poursuit-il amusé.

La persévérance en peinture

La thématique principale qui a mené à la création de la murale est la persévérance. Pour Fluke, elle signifie davantage que réussir à l’école puisque le succès provient du travail.

Le but du projet est de souligner la thématique de la persévérance, pas juste scolaire, mais comme trait de caractère. À travers mon œuvre, j’ai pu me présenter comme artiste qui est parti de rien, qui a ensuite fondé une entreprise et qui a voyagé le monde pour vivre de sa passion. Il y a des chemins hors-sentier et pas juste académiques pour réussir dans la vie. Fluke, artiste visuel et muraliste

Fluke explique aussi que l’école Calixa-Lavallée a initié une série de discussions sur la persévérance en demandant à des athlètes, des artistes ou des entrepreneurs de venir régulièrement présenter des histoires de succès individuels. Le muraliste était le premier de ces invités à venir partager son parcours à travers la création de son œuvre.

Découvrir et faire découvrir Montréal-Nord

C’était également pour Fluke la première fois qu’il faisait une murale dans Montréal-Nord, et son expérience à l’école Calixa-Lavallée et dans l’arrondissement a été somme toute très positive.

«J’essaie de me faire connaître dans tous les milieux de Montréal et je voulais offrir quelque chose d’authentique à Montréal-Nord. Les jeunes de l’école que j’ai rencontrés sont tous extrêmement sharp, intelligents et observateurs et je trouvais que ça collait bien avec mon art parce qu’ils comprenaient les esthétiques de mon œuvre, même si c’était pas mal abstrait», explique Fluke.

Le muraliste explique aussi que son art n’est pas toujours reçu de manière enthousiaste, mais que l’accueil à Montréal-Nord le confortait dans son métier d’artiste visuel.

«Certaines communautés sont plus habituées à digérer ce genre de visuel. Celle-là avait une certaine importance parce que l’appréciation des gens était différente. Il y avait un étonnement et une authenticité chez les gens qui regardaient mon œuvre. J’ai reçu beaucoup de félicitations, et comme artiste, on ne peut pas demander plus.»

Informations sur l’artiste

Signature de l’œuvre réalisée par Fluke à l’école Calixa-Lavallée. Gracieuseté, Fluke Art