Montréal-Nord: un homme de 47 ans blessé par arme à feu

Un homme de 47 ans se trouve entre la vie et la mort après avoir été atteint par un tir d’arme à feu tard dans la soirée de dimanche à Montréal-Nord. Aux alentours de minuit et demi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé pour des tirs d’arme à feu au carrefour du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve.

Selon le SPVM, une dispute aurait escaladé entre l’homme blessé et les agresseurs. Ceux-ci ont déchargé leur arme en direction de l’homme avant de s’échapper.

L’homme pourrait avoir été ciblé alors qu’il était en train de pédaler.

Lors de son arrivée sur les lieux, la police a trouvé la victime blessée par une balle au torse. Après avoir été rapidement conduit à l’hôpital, le quadragénaire est toujours soigné pour ses blessures.

En attente des enquêteurs et des spécialistes de l’identité judiciaire, un périmètre de sécurité a été installé autour de la scène. Une unité de chiens a aussi été requise sur les lieux pour contribuer à la recherche de preuves. Pendant ce temps, la police a interrogé des témoins et n’a pas encore procédé à des arrestations.