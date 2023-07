Le parc Le Carignan et la rue de Dijon, pour se rassembler

Dans le nord-ouest de l’arrondissement de Montréal-Nord, on remarque depuis quelques années le parc Le Carignan, grâce aux aménagements colorés de la rue de Dijon.

L’espace marqué de bleu et de jaune a été développé en 2016 par La Pépinière espaces collectifs, un organisme ayant pour but de créer de tels lieux rassembleurs. Il comprend des chaises longues, des jardinières et un espace potager, de même qu’une scène multifonctionnelle.

Quant au parc Le Carignan lui-même, il dispose d’une pataugeoire, d’une aire de jeux pour les enfants et d’un terrain de pétanque. Ses deux terrains de basketball sont aussi fort populaires auprès des jeunes.

Presque dans le parc, l’école primaire Le Carignan accueille plus de 700 élèves de la première à la sixième année. L’école secondaire anglophone Lester B. Pearson, elle, se trouve à moins de 200 mètres au nord. Cet établissement de la Commission scolaire English-Montréal est notamment connu pour son programme Sports-études.

Dans la cour de l’école secondaire, on peut par ailleurs admirer la fresque Le Jardin, créée en 2017 par l’artiste militant chilien Alejandro «Mono» Gonzalez. Elle représente une sorte de jungle florale dont les traits gras permettent de délimiter les formes et de mettre en valeur les couleurs vives.

Des parcs de Montréal-Nord à la NBA Des étoiles de la NBA ont passé de nombreuses heures à s’entraîner sur les terrains de basketball de Montréal-Nord. C’est le cas de Bennedict Mathurin, des Pacers de l’Indiana, qui a maintenu des moyennes de 16,7 points, 4,1 rebonds et 1,5 mention d’assistance par match lors de la dernière saison. Ces performances lui ont valu d’être choisi sur la première équipe d’étoiles des recrues de la NBA. Le numéro 25 des Raptors de Toronto, Chris Boucher, a de son côté grandi entre Montréal-Nord et Côte-des-Neiges. Le géant de plus de deux mètres a remporté en 2019 le championnat de la NBA. Il est ensuite venu au parc Le Carignan avec le trophée Larry O’Brien pour insuffler de l’espoir aux jeunes. Luguentz Dort, qui porte les couleurs du Thunder d’Oklahoma City, a aussi beaucoup joué dans les parcs de Montréal-Nord. Enfant, il pratiquait plutôt le soccer mais a eu la piqûre du basket en voyant les plus vieux pratiquer ce sport au parc Saint-Laurent, à deux pas de chez lui.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.