La pandémie de COVID-19 semble moins affecter l’Ouest-de-l’Île. Le nombre de cas confirmés per capita y est 10% plus bas que ce qui est observé à travers le Québec.

Quelque 83 cas de coronavirus avaient été répertoriés lundi dans une population évaluée à près de 217 000 résidents. Cela équivaut à 38 cas par tranche de 100 000 habitants.

À l’échelle de la province, on dénombrait 3430 diagnostics pour une population de plus de 8,1 millions de personnes. C’est donc 42 cas de coronavirus par 100 000 résidents.

Le village de Senneville, dont le paysage urbain est presque uniquement constitué de maisons unifamiliales, n’enregistre aucun cas de coronavirus.

«Je crois que la faible densité de population dans l’Ouest-de-l’Île, et plus particulièrement à Senneville avec environ 950 habitants, explique le faible nombre de cas», explique la mairesse Julie Brisebois.

Son homologue à Beaconsfield, Georges Bourelle, ajoute que le territoire ne compte pas de grandes résidences pour aînés, un facteur qui a peut-être contribué aux meilleures statistiques.

«Par ailleurs, on a des voyageurs comme tout le monde. Mais on est essentiellement résidentiel à 95%, souligne le maire. On a aussi des résidences avec des grands terrains où on peut s’isoler un peu plus.»

Pierrefonds-Roxboro, qui représente le secteur le plus populeux parmi les deux arrondissements et les sept villes liées de l’ouest de Montréal, a le plus grand nombre de cas diagnostiqués avec 27.

Cas de COVID-19 en date du 30 mars

Pierrefonds–Roxboro: 27

Dollard-des-Ormeaux: 18

Pointe-Claire: 11

Beaconsfield: 9

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève: 7

Kirkland: 7

Baie-D’Urfé: 2

Sainte-Anne-de-Bellevue: 2

Senneville: 0

Total Ouest-de-l’Île: 83

Cet article a été rédigé en tenant compte des statistiques gouvernementales du 30 mars 2020.