Plusieurs écoles secondaires de l’Ouest-de-l’Île avaient invité leurs élèves de passer chercher le contenu de leur casier la semaine dernière. Alors qu’il a été décidé par Québec que les écoles secondaires resteraient fermées jusqu’en septembre, plusieurs directions sont à plancher sur des façons de tenir le traditionnel bal des finissants.

Quelque 1600 élèves se sont présentés à l’école secondaire Des Sources de Dollard-des-Ormeaux entre le 11 et le 13 mai afin de récupérer manuels scolaires et cahiers. Afin d’éviter les rassemblements et de respecter la distanciation sociale, seulement 160 élèves étaient admis par heure.

Les élèves ayant fait la demande d’un prêt pour un ordinateur scolaire ont pu le récupérer sur place.

Le personnel de l’école a profité de cette occasion pour souligner les finissants. Une affiche a été créée sur laquelle tous les élèves de secondaire 5 pouvaient signer leur nom.

Collège Beaubois

La collation des grades et le bal des finissants, ont été reportés à l’automne ou à l’hiver prochain au collège Beaubois de Pierrefonds.

Un comité du bal composé de finissants ainsi que de la direction devait sonder la semaine dernière les élèves et leurs parents pour élaborer une formule pour souligner temporairement la fin de leurs études secondaires.

École Félix-Leclerc

Plus de 1200 élèves de l’école Félix-Leclerc, à Pointe-Claire, ont également pu récupérer leurs effets personnels. Les employés de l’école s’est mobilisé afin que chaque élève puisse récupérer ses manuels et cahiers sans créer de rassemblement. `

Tous les casiers ont été vidés et le contenu a été mis dans des sacs. Ils ont été classés dans le gymnase par groupe. Les parents se sont vu attribuer une plage horaire spécifique et la remise s’est faite à la manière d’un service à l’auto. L’opération s’est déroulée sur cinq jours.

Le bal des finissants et la remise des diplômes ont été reportés à l’automne, vraisemblablement en septembre. Mais la direction souhaite trouver une façon de célébrer ses finissants un peu plus tôt.

«L’école se termine le 22 juin. Aux alentours de cette date, c’est sûr et certain qu’on va essayer de les faire revenir et une fois leur faire mettre le pied dans l’école quitte à leur remettre par exemple des souvenirs, des photos. Ils sont partis tellement rapidement», précise la directrice, Annik Bissonnette.

En attendant la confirmation d’une date pour le véritable bal, des alternatives commencent à voir le jour pour l’ensemble des finissants du Québec.

Le bal Mammouth organisé par Télé-Québec et animé par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk prévoit un grand rassemblement virtuel le 19 juin. Sur les réseaux sociaux de la page Mammouth, les jeunes sont invités à faire part des personnalités publiques qu’ils aimeraient voir à cet événement.