La Ville de DDO veut une injonction pour détruire une maison

Un propriétaire de maison de Dollard-des-Ormeaux pourrait être forcé de démolir sa demeure de la rue Tecumseh. Considérant que le bâtiment endommagé l’an dernier par un incendie représente désormais un danger, la municipalité a mandaté un cabinet d’avocats pour obtenir une injonction de la Cour supérieure afin de forcer la démolition.

Située à l’angle de la rue Lake, la maison en question a été ravagée par les flammes en décembre 2019. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie au cours de la nuit. Le dossier a été transmis au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à des fins d’enquête.

«Comme dans tous les cas où une maison prend feu, à un certain moment, on rentre en communication avec le propriétaire et l’assurance. L’assurance prend une décision. Soit de reconstruire ou de détruire complètement. Dans ce cas-là, ça fait un bout de temps qu’on essaie de savoir ce qui se passe. Et on n’a pas de nouvelles», fait valoir le maire, Alex Bottausci.

Ce dernier soutient que la maison commence à représenter un danger pour le voisinage à l’approche de l’hiver.

«Ça devient une préoccupation de sécurité pour tous les citoyens aux alentours. On a essayé de travailler en collaboration, mais on n’a rien obtenu. En tant que ville, la direction qu’il faut prendre, c’est de forcer la démolition. Comme ville, il faut qu’on trouve une solution. Ça nous préoccupe. On ne veut pas qu’il arrive quelque chose», explique M. Bottausci.

Construite en 1986, la maison et le terrain ont une valeur de 779 800$ au rôle d’évaluation foncière de Montréal.