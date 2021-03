Nouvelle bourse à Gérald-Godin

Deux anciens étudiants du Cégep Gérald-Godin ont créé la bourse «À contre-courant» en lien avec la persévérance scolaire au niveau collégial et aux études supérieures.

David Cataford et Alexandre Belleau, tous deux diplômés du cégep et membres de la direction de l’entreprise d’exploration et de développement du minerai de fer Champion Iron, s’engagent à donner la somme de 100 000$ à la Fondation du cégep. Ainsi, chaque année, deux bourses de 2500$ seront remises à des jeunes «qui vivent, ou ont vécu, un parcours « atypique » et engagé au cégep» Gérald-Godin.

«Notre expérience et notre parcours collégial nous ont inspirés dans l’élaboration de cette bourse, indique David Cataford. Ce que nous avons vécu à Gérald-Godin est à la base de nos valeurs personnelles et professionnelles actuelles. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous voulions non seulement nous engager dans l’octroi de bourses, mais aussi le développement d’une formule de mentorat des récipiendaires.»

Pour Alexandre Belleau, également diplômé des sciences de la nature, «l’expérience collégiale a été très enrichissante, non seulement au niveau académique, mais surtout au niveau humain. L’ensemble des expériences vécues durant ces années à Gérald-Godin a permis de consolider les bases de ce que nous sommes devenus aujourd’hui.»

Critères

L’engagement dans la vie étudiante devra donc être le principal critère de sélection pour le jury. Celui-ci aura également à évaluer les étapes franchies, les expériences vécues et les défis à relever pour réussir leur parcours académique collégial.

Quant à la direction du collège, elle se réjouit de l’initiative de deux de ses anciens.

«C’est un magnifique signal d’encouragement pour tous les élèves du Cégep Gérald-Godin et un geste de première importance puisqu’il nous vient d’anciens étudiants qui assument de grandes responsabilités dans leur milieu professionnel», a pour sa part déclaré le directeur général du cégep, Philippe Gribeauval.

Les premiers récipiendaires seront annoncés dès le printemps 2021.