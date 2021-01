Des étudiants de Gérald-Godin et John Abbott obtiennent des bourses

Quatre étudiants des collèges Gérald-Godin et John Abbott ont remporté des bourses de 500$ au terme de la deuxième édition de la Bourse des députés. Le concours de rédaction est organisé par les élus provinciaux de Robert-Baldwin et Marquette, Carlos J. Leitão et Enrico Ciccone.

Quelque 18 étudiants ont participé au concours en novembre. Ils disposaient d’un mois pour proposer une réflexion et des solutions quant à un des deux thèmes imposés. Ils devaient utiliser un maximum de deux pages et demie.

Bourses aux étudiants

On leur demandait d’élaborer sur la pertinence pour le Québec d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 ou encore l’importance pour le gouvernement de prioriser une plus grande démocratisation des sports.

Les étudiants de Gérald-Godin, Lucas Beaulieu (sciences de la nature) et Jonathan Bellemare (sciences humaines) ainsi que Ria Jayasingh (sciences sociales) et Rania Salah (arts, littérature et communications) de John Abbott ont remporté l’épreuve. Ceux-ci étaient jugés sur la qualité de la présentation, la maîtrise du sujet et le respect des critères de présentation.

S’inspirer de la jeunesse

Pour M. Leitão, les jeunes sont une source d’inspiration. «En tant qu’élu, il est de mon devoir de les écouter. Ils constituent l’avenir du Québec. Ce concours est une occasion en or de reconnaître et valoriser leurs opinions sur des enjeux tels que la lutte aux changements climatiques», indique-t-il.

Son collègue, le député de Marquette, souligne également avoir toujours trouvé important d’écouter les idées des jeunes.

«Ces décideurs de demain ont beaucoup à nous apprendre quant à leurs réalités et à leur vision de la société à venir, celle dont ils rêvent», explique-t-il.

Le directeur des études du Cégep Gérald-Godin, Richard Harnois, a apprécié la qualité et l’argumentaire des textes soumis.