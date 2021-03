Dons de cinq entreprises pour Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, qui soutient une quarantaine de groupes communautaires, a reçu la somme de 50 000$ provenant de cinq entreprises d’ici qui jouent un rôle important dans la lutte contre la COVID-19.

Chaque année, l’organisme de bienfaisance tient habituellement son souper de réseautage «Rouge et Blanc» dans le but de renflouer ses coffres. Or, en raison des mesures sanitaires, l’édition 2020 n’a pas eu lieu, ce qui a mis l’OSBL dans une situation financière précaire.

Pour pallier le manque de revenus, la Banque Nationale, le Groupe Vision New Look, Medtronic, Pfizer Canada et Tenaquip ont chacun allongé 10 000$ pour appuyer l’organisme dans sa mission communautaire.

«Nous sommes heureux d’honorer ces entreprises locales qui ont contribué à la lutte contre la COVID et leurs contributions à la communauté, indique la directrice générale de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, Sophie McCann. […] Nous parlons souvent de l’impact positif que ces entreprises et leurs employés ont localement, mais ce que la pandémie a fait, c’est de mettre en évidence ce qu’ils font pour tous les Canadiens. Nous voulions vraiment montrer leurs efforts dans la lutte contre la COVID et comment leur impact va au-delà de l’Ouest-de-l’Île.»

La totalité des dons sera redistribuée aux 40 groupes affiliés à Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île. Chaque année, près de 65 000 résidents font appel à l’un des groupes communautaires pour obtenir de l’aide. Parmi eux, 63% sont des jeunes de moins de 25 ans.