Pont de l’Île-aux-Tourtes: une 2e voie rouverte dans chaque direction lundi

La réouverture du pont de l’Île-aux-Tourtes, qui relie l’Ouest-de-l’Île à Vaudreuil-Dorion, s’effectue plus rapidement que prévue. Une deuxième voie par direction sera rouverte dès lundi, à 5h. Les travaux effectués dans les derniers jours permettraient cette accélération du calendrier selon le ministère des Transports du Québec (MTQ). Après avoir été fermé d’urgence le 20 mai, une voie par direction a été rouverte, vendredi, trois jours plus tôt qu’initialement prévu.

Selon le plan de réouverture présenté récemment, le MTQ devait rouvrir, en date du 7 juin, deux voies en direction de la pointe et une voie en direction hors pointe. Une semaine plus tard, soit le 14 juin, la circulation devait redevenir possible avec deux voies par direction.

«Les travaux de renforcement progressent plus rapidement qu’anticipé et nous avons bon espoir de devancer également la date de réouverture complète du pont», indique le ministre des Transports, François Bonnardel.

Une réouverture complète du pont avec trois voies de circulation par direction, initialement prévue le 21 juin, pourrait être devancée, mais le MTQ n’a pas encore confirmé la date pour ce faire.

Le secteur resterait toutefois à éviter puisque le pont n’est pas ouvert au maximum de sa capacité. Le MTQ invite donc les usagers de la route à continuer de privilégier le transport collectif ou le télétravail ou encore à emprunter l’autoroute 30.

Tiges endommagées

Le pont de l’Île-aux-Tourtes a été fermé d’urgence le 20 mai lorsque des tiges de renforcement ont été endommagées lors de forages de maintenance.

Une première tige de fer a été sectionnée le 30 avril, causant la fermeture d’une voie. Les forages ont repris le 12 mai, causant d’autres dommages à d’autres renforcements à divers endroits sur la structure.

Une évaluation structurale a ensuite été effectuée, révélant sa faiblesse théorique. Sa fermeture a alors été recommandée de manière préventive au ministère. Au total, une quarantaine de tiges ont été endommagées.

Trois interventions sont effectuées simultanément sur le pont en vue de permettre sa réouverture complète: le remplacement de tiges endommagées, l’ajout de structures de renforcement externe ainsi que la poursuite du renforcement des poutres au moyen de polymère de fibres de carbone.

Sainte-Anne-de-Bellevue

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a été impactée durement par les bouchons de circulation causés par la fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes.

Localement, une série de mesures ont été mises en place par la municipalité en coopération avec le MTQ et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), notamment pour tenter de limiter la circulation de transit dans les rues de la ville. On a notamment interdit aux camionneurs conduisant sur l’A-40 de sortir sur le boulevard Anciens-Combattants pour aller rejoindre l’A-20, plus au sud.

Si elle se réjouit de voir une deuxième voie par direction être ouverte plus tôt que prévu, la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Paola Hawa soutient que cette annonce ne règle pas le problème du trafic en général dans le secteur, qui est présent, selon elle, depuis des années.

«Quand on a un accident sur le pont de l’Île-aux-Tourtes ou Galipeault (sur l’A-20), Sainte-Anne-de-Bellevue en ressent l’impact. Tout le monde «viraille» et tente de prendre un raccourci. Il faut faire quelque chose, reconstruire le pont à la saveur de 2021. Il faut continuer le boulevard urbain ou réaliser une extension de l’A-20 par Dorion. Cette situation est un mal pour un bien. Tout le monde a compris l’importance d’investir dans les infrastructures», souligne-t-elle.

En temps normal, 87 000 véhicules transitent chaque jour par le pont de l’Île-aux-Tourtes.