Stupéfiants : frappe majeure dans l’Ouest-de-l’île

Les policiers de Montréal ont annoncé avoir saisi des quantités de drogues totalisant 2,4 M$, la semaine dernière, dans l’Ouest-de-l’Île. Lors de cette opération, cinq perquisitions et sept arrestations ont été effectuées. Les policiers ont aussi mis la main sur quatre armes à feu.

C’est une deuxième saisie majeure de stupéfiants en moins de quatre mois dans ce secteur de la métropole, selon le communiqué du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les perquisitions ont permis de saisir 246 000 comprimés d’amphétamines, 23 000 comprimés de Xanax, 11 500 comprimés de méthamphétamine, 2 500 comprimés de fentanyl ainsi que diverses quantités de morphine, méthamphétamine en cristaux, isotonitazène, Cialis, cocaïne, héroïne, haschich, cannabis, THC et champignons hallucinogènes.

C’est le 21 septembre que les agents de la Section du crime organisé – Stupéfiants Ouest ont mené les perquisitions à l’intérieur de résidences de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux et Kirkland, ainsi que la municipalité voisine de L’Île-Perrot.

Les sept suspects appréhendés ont comparu au palais de justice de Montréal. Ils font face à divers chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de drogues.

En juin dernier, le SPVM a démantèlement d’un réseau de trafic de drogues dans l’Ouest-de-l’Île. Les policiers avaient alors saisi des quantités de drogues de synthèse et d’opiacés totalisant 2,5 M$.

Le SPVM rappelle que toute personne détenant des informations pouvant aider les enquêteurs dans la lutte au trafic de stupéfiants – que ce soit en lien avec cette enquête spécifique ou tout autre réseau de trafiquants – peut communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.